۵۲ میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد به سمت دریاچه رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جهین با اشاره به مطالب مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر خودداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از رهاسازی آب پشت سد مهاباد به سوی دریاچه ارومیه افزود: رها سازی آب از مخزن سد مهاباد از پنجم فروردین سال جاری در چندین نوبت با دبی کنترل شده رهاسازی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و اولویت تأمین نیاز آبی دریاچه ارومیه، ذخیره سازی آب در مخازن سد مهاباد تنها به اندازه نیاز مصارف مختلف از جمله شرب و کشاورزی انجام خواهد گرفت و مازاد آن ذخیره سازی نمی‌شود.

مدیر امور آب مهاباد با اشاره به اینکه ظرفیت مخزن سد مهاباد محدود است، اظهار کرد: در راستای مدیریت مخزن سد مهاباد قبل از نزدیک شدن به تکمیل ظرفیت آن عمل رهاسازی انجام خواهد گرفت.

جهین با بیان اینکه هم اکنون حجم آب مخزن سد مهاباد به بیش از ۱۷۷ میلیون متر مکعب رسیده است، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵ میلیون متر مکعب ظرفیت برای کنترل مخزن در مواقع سیلاب و بحران خالی باقی گذاشته شده است.

وی افزود: در حال حاضر دبی ورودی آب به مخزن سد بیش از ۱۰ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آن نیز ۶۷ صدم مترمکعب بر ثانیه است.