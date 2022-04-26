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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۰۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اعلام کرد؛

کشف ۳۹ هزار بطری روغن خوراکی احتکار شده از انبار بزرگی در شیراز

کشف ۳۹ هزار بطری روغن خوراکی احتکار شده از انبار بزرگی در شیراز

شیراز - مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس گفت: ۳۹ هزار بطری روغن خوراکی از یک انبار بزرگ احتکار روغن در فارس کشف و حکم جریمه ۳ میلیارد ریالی نیز صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، گفت: یک انبار بزرگ احتکار روغن توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه کشف شد.

وی با اشاره به کشف ۳۹ هزار بطری روغن خوراکی از این انبار افزود: شواهد و قرائن اولیه حاکی از احتکار به قصد گران فروشی و اخلال در بازار بود که در بررسی‌های انجام شده تخلف دو متهم بازداشت شده پرونده محرز شد.

سالاری اضافه کرد: با تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه ۳ میلیارد و ششصد میلیون ریالی متهمین و عرضه روغن‌های مکشوفه در بازار صادر کرد.

کد مطلب 5476060

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