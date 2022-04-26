کشف ۳۹ هزار بطری روغن خوراکی احتکار شده از انبار بزرگی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، گفت: یک انبار بزرگ احتکار روغن توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی و با همکاری سازمان اطلاعات سپاه کشف شد.

وی با اشاره به کشف ۳۹ هزار بطری روغن خوراکی از این انبار افزود: شواهد و قرائن اولیه حاکی از احتکار به قصد گران فروشی و اخلال در بازار بود که در بررسی‌های انجام شده تخلف دو متهم بازداشت شده پرونده محرز شد.

سالاری اضافه کرد: با تکمیل تحقیقات و محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه ۳ میلیارد و ششصد میلیون ریالی متهمین و عرضه روغن‌های مکشوفه در بازار صادر کرد.