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۶ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۲۵

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی پلدختر:

تصادف در جاده پلدختر- خرم‌آباد ۴ فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در جاده پلدختر- خرم‌آباد ۴ فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

پلدختر- رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی پلدختر گفت: تصادف در جاده پلدختر- خرم‌آباد چهار فوتی و دو مصدوم برجای گذاشت.

حمزه مهری در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: در تصادف بین دو دستگاه سواری در جاده پلدختر - خرم آباد، چهار نفر فوت و دو نفر مصدوم شدند.

وی اظهار کرد: یک دستگاه سواری ساینا که از خرم آباد به سمت پلدختر در حرکت بود با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ که از پلدختر به سمت خرم آباد حرکت می‌کرد در ۲۰ کیلومتری شمال پلدختر در روستای «روبند جلگه خلج» برخورد کرد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی پلدختر گفت: مجروحان حادثه به وسیله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر انتقال یافتند.

مهری، علت این حادثه را از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه پلدختر در دست بررسی اعلام کرد.

کد مطلب 5476186

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