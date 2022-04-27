توجه به حقیقت نماز تعالی بخش روح انسان/نماز سنبل عبادات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح چهارشنبه در دیدار با دبیران اقامه نماز دستگاههای اجرایی خراسانجنوبی اظهار کرد: نماز یک ظاهر با احکام خاص دارد ولی حقیقت نماز با صورت و ظاهر آن متفاوت است.
نماینده ولی فقیه در خراسانجنوبی با اشاره به اینکه ظاهر نماز را هر کسی میتواند انجام دهد ولی باطن نماز باید به خودسازی انسان منجر شود، بیانکرد: عبادت تنها به نمازخواندن خلاصه نمیشود ولی سنبل آن نماز است.
عبادی درباره فلسفه عبادات گفت: خداوند غنی بالذات بوده و به عبادات ما نیازی ندارد ولی انجام نماز و عبادات خود یکی از فیوضات و نعمتهای الهی به انسان است.
وی با اشاره به اینکه باطن عبادات پرورش و تربیت روح است، اظهار کرد: آنچه در نماز موجب رشد و تربیت روح میشود، تمرکز است.
نماینده ولی فقیه در خراسانجنوبی با تأکید بر اینکه باید از ظاهر نماز فراتر رفته و به حقیقت نماز برسیم، بیانکرد: اگر امکانات و شرایطی داریم مردم را در مسیر خدا و بندگی حق نگه داریم که هیچ چیز بالاتر از این نیست.
عبادی یادآور شد: انسان در پرتو عبادات میتواند به نقطهای برسد که ذرهای از عالم فراماده و غیب را درک کند و به شهود برسد.
حجت الاسلام حسین کمیلی، رئیس ستاد اقامه نماز خراسانجنوبی نیز در این جلسه گفت: طبق آیات قرآن کریم پاداش کسانی که در زمینه تبلیغ و ترویج و اقامه نماز و زکات فعالیت میکنند، بر عهده خود خداوند است.
وی با اشاره به اینکه در فصل ارزیابی دستگاههای اجرایی از حیث توجه به بحث نماز هستیم، بیانکرد: علاوه بر نماز، در جهت ترویج فرهنگ مهدویت و برگزاری دورههای ویژه آن نیز باید اهتمام داشته باشیم.
رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه زمان بندی درست و دقیقی برای اجرای برنامههای ویژه نماز و مهدویت را داشته باشیم، گفت: وظیفه خود را نباید فقط به رابطه نماز در دستگاههای اجرایی محدود کنیم بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که موجب رونق نماز جماعت در مساجد شویم.
کمیلی با بیان اینکه نامگذاری نماز خانههای ادارات به نام شهدا را نیز پیگیر باشیم، به یادآور شد: اگر در نمازخانههای بین راهی نقصی میبینیم حتماً اطلاع دهیم.
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