آرمان آزادی قدس شریف گسترش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قدس، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

" مسئله‌ی فلسطین، مسئله‌ی اوّل دنیای اسلام است. "‌

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)

۱۶ مرداد سال ۱۳۵۸ در حالی که کمتر از یک سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی؛ پیر فرزانه انقلاب، خمینی کبیر (ره) در اقدامی هوشمندانه از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان «روز قدس» انتخاب کنند و در این روز همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بگذارند.

ایران اسلامی نیز بر اساس راهبرد همیشگی اش، بر حمایت از مظلومان جهان، به ویژه پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین تاکید داشته و بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) «فلسطین یک کشور اسلامی بوده است که صهیونیست‌های غاصب، به کمک قدرت‌های جهانی، سال‌های متمادی است آن‌جا را گرفته‌اند و مردم فلسطین مشغول مبارزه‌اند تا آن‌جا را باز پس بگیرند.»

آرمان آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم فلسطین از یوغ سلطه و جنایت غاصبان صهیونیست در پرتو گفتمان انقلاب اسلامی و راهبرد جهانی سازی برائت از نظام سلطه در روز جهانی قدس گسترش بین المللی یافته و امروز جبهه مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه را به جبهه‌ای شکست ناپذیر و به مشت آهنین امت اسلامی برابر جریان سازش با رژیم جلاد و جعلی صهیونیستی تبدیل کرده است.

در مواجهه با این شرایط تنها راه ممکن «محو اسرائیل» است و این (حسب تبیین رهبر معظم انقلاب) یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی آن سرزمینند -چه مسلمانشان، چه مسیحی‌شان، چه یهودی‌شان- خود نظام حاکم بر کشور، و حاکمان‌شان را انتخاب کنند و دست بیگانه‌ها از این دخالت غاصبانه کوتاه گردد.

ما دانش آموزان عضو سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران، هم‌صدا با امت جهان اسلام، جنایات رژیم سفاک صهیونیستی و حامیان غربی آنان را محکوم کرده و بار دیگر ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه‌ای عزیز در روز جمعه همگام با مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهیم نمود.

در پایان یاد شهیدان قدس، از شیخ احمد یاسین و فتحی شقاقی و سیّد عبّاس موسوی و چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده سردار احمد متوسلیان، سید محسن موسوی، کاظم اخوان و تقی رستگار مقدم (که ۴۰ سال است منتظر بازگشت‌شان هستیم) تا سردار بزرگ اسلام و چهره‌ی فراموش نشدنی مقاومت، شهید قاسم سلیمانی و مجاهد بزرگ عراقی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر شهدای قدس را گرامی می‌داریم.