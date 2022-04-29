روز جهانی قدس نشان داد که هزینه‌ مقاومت از هزینه‌ سازش کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت جمعه پایانی ماه رمضان که به نام «روز جهانی قدس» نامگذاری شده است، بیانیه صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فلسطین زنده است. برخلاف سیاست‌های آمریکایی‌ها روزبه‌روز مسئله‌ی فلسطین پررنگ‌تر شده است. امروز جوان‌های فلسطینی در سرزمین‌های ۱۹۴۸ -در مرکز فلسطین اشغالی- بیدار شده‌اند. طبق وعده‌ی الهی، پیروزی با مردم فلسطین خواهد بود. حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) ۲۳/۰۱/۱۴۰۱

تنها شش ماه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود، این نهال نوپا مراحل تثبیت را می‌گذراند و با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد که پیر روشن‌ضمیر جهان اسلام حضرت امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه)، در ۲۵ مرداد ۱۳۵۸، با نگاه به افق‌های دوردست، امت اسلامی را به دشمن اصلی ایران و اسلام توجه داده، آخرین جمعه‌ی ماه مبارک رمضان را با عنوان «روز جهانی قدس» نام‌گذاری کردند تا این روز نمادی بین‌المللی شود، برای مقابله با ظلم و اشغالگری رژیم غاصبی که فرزند نامشروع استعمار انگلیس و آمریکاست.

این ابتکار حکیمانه و تیزبینانه‌ی امام امت نه‌تنها از سوی مردم مسلمان ایران و در قالب راهپیمایی با زبان روزه و در هوای گرم تابستان موردحمایت و اطاعت قرار گرفت، بلکه به‌سرعت در کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی که عده‌ای از مسلمانان و آزاداندیشان در آن حضور داشتند، فراگیر شد تا جایی که اکنون در تجمعات ضد صهیونیستی، بعضاً از خاخام‌های یهودی آزادی‌خواه نیز شرکت نموده، تنفر و برائت خود را از صهیونیسم جهانی ابراز می‌دارند.

ثمر دهی شجره طیبه روز جهانی قدس به این میزان، خلاصه نمی‌شود و حمایت جهانی از مردم مظلوم فلسطین، باعث رویش جوانه‌های امید و مقاومت در دل آنان و در کشورهای همسایه و مورد تهدید رژیم صهیونیستی گشت و طی این سال‌ها این هسته‌های پایداری، با صبر، استقامت، ایثار و فداکاری به هم پیوستند و بخشی از جبهه بزرگ و جهانی مقاومت شدند و با عملیات‌های شهادت‌طلبانه خواب را بر چشمان این تروریسم دولتی و علنی، حرام نمودند.

شهادت شیخ راغب حرب، سید عباس موسوی، فتحی شقاقی، عبدالعزیز رنتیسی، شیخ احمد یاسین و هزاران شهید فلسطینی و لبنانی، رژیم اشغالگر قدس را به‌شدت منکوب نمود و هوس توسعه‌طلبی آن را، از بین برد.

آری روز جهانی قدس علاوه بر اینکه از اقتداء به مولای متقیان در یاری مظلوم و دشمنی با ظالم نشئت می‌گیرد و مصداق عملی شعار امام خمینی کبیر (قدس‌سره‌الشریف) مبنی بر لزوم ایجاد، حفظ و تقویت وحدت بین مذاهب اسلامی است، در راهپیمایی جمعه‌ی آخر ماه مبارک رمضان خلاصه نمی‌گردد.

روز جهانی قدس مبارزان واقعی برای آزادی فلسطین را از سازشکارانِ زیر این عنوان، به‌خوبی تمییز و این تفاوت را برای همگان هویدا نمود.

روز جهانی قدس نشان داد که هزینه‌ی مقاومت از هزینه‌ی سازش به‌مراتب کمتر است و برکات آن با امتیاز گیری در کمپ دیوید و دیگر میزهای مذاکره با این سگ درنده، قابل قیاس نیست.

روز جهانی قدس باعث بیداری جوانان فلسطینی شد و این بیداری به مبارزه‌ی با سنگ با غاصبان کودک کش منجر شد و سلاح آنان اکنون از سنگ به موشک بدل گشته است.

روز جهانی قدس عربده‌ی گوش‌خراش «از نیل تا فرات» را به اقدام مذبوحانه‌ی کشیدن دیوار حائل به دور سرزمین‌های اشغالی فعلی تبدیل کرد.

روز جهانی قدس منجر به خروج ذلیلانه‌ی پیروز جنگ شش‌روزه اعراب و اسرائیل، از جنوب لبنان و از ترس تعدادی جوان شهادت‌طلب و درماندگی در مقابله با غزه‌ی تحت محاصره گردید.

روز جهانی قدس نه‌تنها کابوس اسرائیل رو به فناست که به آمریکای جنایتکار نشان داد که اگر تنها معدودی از مسلمانان جهان متحد شوند و جبهه‌ی بین‌المللی مقاومت اسلامی را تشکیل دهند، به فرماندهی «سرباز قاسم سلیمانی» (رحمت‌الله‌علیه) منطقه‌ی راهبردی غرب آسیا را از لوث وجود ولیده های آنان چون داعش سفاک، پاک می‌نمایند و حرف خود را در مقابل خیال خام تمامی ابرقدرت‌ها و زرمداران عالم مبنی بر «لزوم کناره‌گیری بشار اسد» بر کرسی می‌نشانند.

بنابراین امسال هم به فضل الهی مردم روزه‌دار و غیور ایران اسلامی چون همه این سال‌ها در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۳ پیش‌قراول حماسه راهپیمایی حمایت جهانی از مردم فلسطین و برائت از غاصبان خون‌ریز قبله‌ی اول مسلمین خواهند بود و بغض ناشی از کشتار کودکان شیعه افغانستانی و جوانان و زنان اهل سنت فلسطینی را بر سر آمریکای رو به افول، انگلیس خبیث و فرزند نحس و پلیدشان، اسرائیل جنایتکار، آوار خواهند نمود تا آمادگی خود را برای پیوستن به قیام جهانی منتقم مظلومان عالم، حضرت بقیت الله الاعظم (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) به محضر نورانی‌اش عرضه بدارند ان‌شاءالله.