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۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۰۰

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

حال ۳ بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری وخیم گزارش شده است

حال ۳ بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری وخیم گزارش شده است

شهرکرد- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته حال سه بیمار کرونایی در استان وخیم گزارش شده است.

ارسلان خالدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۷۳ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۹۳ هزار و ۹۱۳ مورد نمونه‌گیری ابتلای کرونا در استان انجام شده است.

وی گفت: هم‌اکنون سه بیمار با شرایط وخیم در بخش‌های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۲۲ نفر اعلام کرد و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته روز بدون فوتی کرونا در استان به ثبت رسید که در حال حاضر مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری به هزار و ۸۴۸ نفر است.

خالدی فر عنوان کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۶ بیمار مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شده است که از این تعداد هفت بیمار در مراکز درمانی استان بستری و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شهرستان‌های «کوهرنگ»، «بن»، «فارسان»، «شهرکرد»، «لردگان» و «خانمیرزا» در حالت زرد کرونایی قرار دارد، مطرح کرد: شهرستان‌های «اردل»، «کیار»، «بروجن» و «سامان» در وضعیت نارنجی ابتلاء به کرونا قرار دارند.

کد مطلب 5476744

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