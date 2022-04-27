مجید درگی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هماکنون بر روی عدد ۱۳۶ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
وی بیان کرد: بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستانهای فردیس، ساوجبلاغ، نظرآباد و اشتهارد به ترتیب ۷۶، ۷۳، ۵۸ و ۵۲ است که بر این مبنا کیفیت هوای همه شهرستانها در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
سرپرست ادارهکل حفاظت محیط زیست البرز تصریح کرد: وجود گرد و غبار و تردد خودروها منجر به کاهش کیفیت استان شده است.
وی متذکر شد: بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروههای حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.
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