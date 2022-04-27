زلنسکی: به اجلاس گروه ۲۰ دعوت شدم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد که به اجلاس گروه -۲۰ در اندونزی دعوت شده است.

رئیس جمهور اوکراین در این پیام ضمن اشاره به تماس تلفنی با «جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی، نوشت: از وی به خاطر موضع روشن در سازمان ملل و حمایتش از حاکمیت و تمامیت ارضی (اوکراین) تشکر کردم. در مورد ایمنی مواد غذایی نیز با او صحبت شد. از دعوت به اجلاس سران جی -۲۰ سپاسگزارم.

گفتنی است که نشست سران گروه ۲۰ متشکل از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان ماه نوامبر در جزیره بالی اندونزی برگزار می‌شود.