عملیات اجرایی ۴ طرح پیشران در کردستان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در سنندج اظهار کرد: در جریان سفر ریاست جمهوری در مجموع ۲۵۰ طرح سرمایه گذاری برای کل استان پیشنهاد شده است که بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات را شامل می‌شود.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر عملیات اجرایی چهار طرح پیشران زنجیره فولاد شهرهای بیجار و قروه، معدن طلای سقز و پتروشیمی بعثت کردستان آغاز می‌شود.

استاندار کردستان اعلام کرد: برای این چهار طرح ۲۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان صورت می‌گیرد که این حجم سرمایه گذاری در طول تاریخ اقتصاد استان بی سابقه است.

زارعی کوشا خاطرنشان کرد: احیای دوباره برخی از طرح‌های راکد کردستان نیز مورد توجه قرار گرفته که نمونه آن کارخانه ذوب آهن زاگرس قروه است.

وی افزود: امسال شاهد ورود عمده سرمایه گذاران به استان خواهیم بود و در این راستا فردا یک تفاهم نامه را با شرکت ذوب آهن اصفهان با هدف سرمایه گذاری در زنجیره‌های تولید فولاد در استان منعقد می‌کنیم که اتفاق بسیار بزرگی است.

استاندار کردستان تصریح کرد: راستی آزمایی و شفافیت در اشتغال ایجاد شده مهمترین مسئله برای ما است و صرف ارائه آمار برای ما ملاک نیست لذا باید مدیران دستگاه‌های متولی امر با راستی آزمایی و شفافیت برای تحقق اشتغال در استان تلاش کنند.