به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز چهارشنبه به میزبانی ورزشگاه آزادی تهران بین تیم های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک برگزار خواهد شد.

در شرایطی که دو تیم برای حضور در رختکن وارد ورزشگاه آزادی شده بودند، بازیکنان و اعضای تیم فوتبال آلومینیوم با رختکن قفل شده مواجه شدند که همین امر باعث اعتراض سیدمهدی رحمتی سرمربی تیم اراکی شد.

وی در اعتراضی شدید به صادق درودگر یکی از مسئولان سازمان لیگ خواستار رفع این مشکل شد. این ماجرا به همین جا ختم نشد و دقایقی بعد کادر فنی و سرپرستی و برخی عوامل دو تیم در ورودی رختکن با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

سهیل مهدی مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ در مورد دلیل به وجود آمدن این مشکل گفت: سوء تفاهم بود و به خاطر این که هر دو تیم مهمان بودند رختکن ها را اشتباه رفته بودند که خیلی زود مشکل حل شد.

درگیری دو تیم در شرایطی به اوج رسیده بود که از سوی مسئولان فرهنگی سازمان لیگ آهنگ شادی در ورزشگاه پخش می شد تا حال و هوای تماشاگران عوض شود!