پیشرفت ۹۰ درصدی احداث پروژه خیابان هشتم آزادشهر

مجتبی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۹۰ درصدی عملیات احداث خیابان هشتم آزادشهر خبر داد و گفت: یکی از محلات قدیمی غرب تهران محله آزادشهر و پیکان شهر است، به همین منظور در این دوره از مدیریت شهری توجه ویژه ای به توسعه این محلات در نظر گرفته شده است.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه ۲۲ افزود: تردد خودرویی ساکنان این محله به بلوار آیت الله تهرانی و از این محور به سایر معابر شهر صورت می‌گیرد که در حال حاضر باید مسافت چهار کیلومتری را شهروندان با خودرو تردد داشته باشند تا به بلوار آیت الله تهرانی برسند، که با راه اندازی خیابان هشتم آزاد شهر با مسافت بسیار کوتاه از دل این دو محله به بلوار آیت الله تهرانی متصل خواهند شد.

وی ادامه داد: طول این معابر در حال ساخت ۳۵۰ متر است که حاشیه این معابر دیوار کاری به ارتفاع سه متر صورت گرفته است.

رشیدی عنوان کرد: در تمام طول این محور پیاده‌روسازی نیز صورت گرفته تا عابران پیاده نیز به سهولت بتوانند تردد داشته باشند.

رشیدی در پاسخ به این سوال که این پروژه چه زمانی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، گفت: همکارانم در حال حاضر در تلاش هستند تا آسفالت کاری این محور را نیز به پایان رسانند و طبق برنامه ریزی ها تا یک ماه آینده این معابر مورد بهره برداری شهروندان قرار خواهد گرفت.