به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین سالاریپور شهردار منطقه ۱۴ تهران ضمن بازدید از بخشهای مختلف تحریریه خبرگزاری مهر، در جریان نحوه کارکرد گروههای خبری خبرگزاری مهر قرار گرفت.
وی پس از حضور در تحریریه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت خاص و ویژه رسانهها در مساعدت به مدیریت شهری بهمنظور ارتقا کیفیت خدماترسانی به شهروندان، گفت: وظیفه و رسالت یک خبرگزاری و رسانه القا آرامش به جامعه است؛ چرا که در شرایط فعلی، مردم عزیز بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارند.
سالاریپور با تاکید بر اینکه نباید صرفاً به نقاط ضعف و منفی نگریست، عنوان کرد: اگر به جامعه ذهنیت مثبت داده شود، بهنظر میرسد بازخورد بهتری در پی خواهد داشت.
شهردار منطقه ۱۴ بر ضرورت افزایش حس آرامش در جامعه توسط رسانهها اظهار کرد: متأسفانه برخی از رسانهها برای کسب مخاطب بیشتر اقدام به برجستهسازی نکات منفی میکنند؛ در حالی که در کنار پرداختن به نکات منفی، باید به نقاط قوت و مثبت نیز توجه داشت.
وی با اشاره به ضرورت توجه رسانهها به دستاوردها و اقدامات مدیریت شهری در عرصههای گوناگون گفت: رسالت رسانهها در حوزه مدیریت شهری بسیار مهم و اثرگذار است و از این حیث مدیریت شهری دست خود را به سوی رسانهها دراز میکند و از آنها مساعدت میخواهد تا حضور فعالتری در کنار مدیریت شهری داشته باشند.
سالاریپور با استقبال از دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات رسانهها در حوزه مسائل شهری اظهار کرد: هدف نهایی، انتقال حس آرامش و امنیت از طریق رسانهها و مدیریت شهری به شهروندان است تا در نهایت کیفیت زندگی شهروندان ارتقا پیدا کند.
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