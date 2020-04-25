اجرای پروژه بهسازی خیابان آقایاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حاجی علی اکبری با بیان اینکه محله جلیلی در محدوده منطقه ۱۷ شهرداری تهران، از شمال به خیابان‌های قدیر قدرتی و نیک نفس، از جنوب به راه آهن تهران اهواز، از شرق به خیابان‌های بهبودی و داود سلامت و از غرب به خیابان فتحی منتهی می‌شود، یادآور شد: محله جلیلی یکی از محلات قدیمی به شمار می‌رود که فرسودگی بافت شهری و عرض کم معابر آن در آن باعث تراکم بالای جمعیتی و عدم امکان احداث مراکز خدماتی از قبیل درمانی، خدمات شهری، خدمات آموزشی و فرهنگی شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران اظهار داشت: مهمترین راسته فعالیتی در محله جلیلی، محور آقایاری است که به واسطه وجود فعالیت‌های تجاری خُرد و حضور دستفروش ها، کارکردی محلی و ناحیه‌ای دارد و از اهمیت ویژه ای در این محله و محلات پیرامون برخوردار است.

علی اکبری تصریح کرد: وضعیت کالبدی نامناسب خیابان و پیاده روهای کم عرض، مناسب نبودن فضای توقف و استراحت کوتاه مدت اهالی و مراجعان در خیابان، عدم وجود روشنایی مناسب و امکان پیاده روی که از جمله زیرساخت‌های لازم امنیت گذر هستند، عدم دسترسی به فضای بازی و تفریح کودکان، رسیدگی و سامان دادن وضعیت دستفروش ها با توجه به احساس نیاز اهالی به حضور رونق بخش آنها، ترافیک سنگین و تردد دشوار به واسطه کاربری‌های تجاری، استقرار دستفروش ها و مشکلات مربوط به پارکینگ‌های حاشیه‌ای از جمله مهمترین مشکلات این محله از دیدگاه استفاده کنندگان، ساکنان و کسبه محله می‌باشد.

وی افزود: طراحی و اجرای پروژه بهسازی این محور به طول ۶۰۰ متر و عرض وضع موجود ۷ تا ۱۰ متر – طرح تفصیلی ۱۲ متر – با هدف پیاده مداری آن در سال ۹۸ در دستور کار سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: هم اکنون بهسازی مقطع میدان جلیلی تا چهارراه پناهی (خیابان رسول زاده) شامل کف سازی محور با اولویت حرکت پیاده و به ویژه کم توانان و تجهیز مبلمان شهری مورد نیاز در مسیر با طول حدود ۲۰۰ متر و عرض ۱۰ متر به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است.