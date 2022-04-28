تشدید برخورد با واحدهای اقامتی غیرمجاز در اطراف حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن داوری در دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای راهبری پیرامون حرم مطهر رضوی اظهار کرد: باید اقدامات کنترلی و نظارت بر واحدهای اقامتی مجاز و غیر مجاز تشدید شود و به فوریت کارگروه ویژه متشکل از اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی و سایر دستگاه‌های نظارتی و انتظامی فعال و نسبت به این موضوع اقدام کنند.

فرماندار مشهد تصریح کرد: نظارت بر فعالیت‌های زائرسراها، هتل‌ها، خانه مسافرها و اماکن اقامتی باید به گونه‌ای باشد که تامین کننده ایمنی، امنیت و آسایش برای زائران حرم مطهر ضوی در ایام پیک حضور مسافران در مشهد باشد.

وی افزود: تشدید کنترل و نظارت‌ها، و همچنین اقدامات بازدارنده برای برخورد با رانندگان تاکسی متخلف، در راستای بهبود رعایت حقوق مسافران و افزایش رضایت شهروندان نیز از جمله مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد.

داوری افزود: البته در جلسه اخیر شورای راهبری مسئولین تاکسیرانی گزارش خوبی مبنی بر اینکه در زمینه ارایه خدمات و پرداخت کرایه بصورت الکترونیک برای مسافران فراهم شده است، ارائه دادند که گام موثری در این زمینه است.

فرماندار مشهد تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد که نسبت به برخورد با ۵۹ مورد از رانندگان متخلفی که در ایام نوروز ۱۴۰۱ نسبت به رعایت قوانین و مقررات تاکسیرانی و راهنمایی و رانندگی استنکاف داشته‌اند، از طریق ضوابط و مقررات اقدام شود و بر تشدید این برخورد ها حتی تا ابطال پروانه تاکسیرانان با استمرار تخلفات تاکید شد.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس ارزیابی صورت گرفته در ایام نوروز ۱۴۰۱ یکی دیگر از موضوعات که ضروری است، نسبت به ساماندهی و تشدید برخورد با واحدهای اقامتی غیر مجاز و فاقد مجوز و همچنین واحدهای صنفی که نسبت به دریافت هزینه‌های غیرمتعارف و عدم رعایت ضوابط و مقررات مبادرت دارند مورد برخورد بر اساس ضوابط قانونی قرار گیرند.