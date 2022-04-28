مرگ رژیم صهیونیستی نزدیک است/اسرائیل دشمن شماره یک اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله محمدرضا ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، مهران فاطمی استاندار یزد و آیت الله ابوالقاسم وافی نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری آمده است: امسال روز جهانی قدس وضعیت خاصی را داراست زیرا رژیم صهیونیستی از یک طرف ماهیت اصلی خود را دوباره نشان داد و حمله ددمنشانه ای را به نمازگزاران مسجد الاقصی و مبارزین مقاومت فلسطین به نمایش گذاشت. صهیونیست های کودک کش تحت عناوین واهی فلسطینیان را از خانه های خود طرد می کنند و منازلشان را به نفع یهودیان شهرک نشین مصادره می کنند. از طرف دیگر صهیونیست ها به خیال خود برای کنترل واکنش های بحق جمهوری اسلامی، روابط خود را با چند کشور عربی که گوش به فرمان اربابان خود هستند به حالت عادی در آورده و در این کشورها سفارتخانه ای را گشوده اند و با کمک ارباب خود مشغول توطئه و جمع آوری اطلاعات علیه ایران اسلامی هستند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: همه اقدامات این رژیم جعلی نشانگر این است که صهیونیست‌ها به وحشت افتاده و مرگ رژیمشان را نزدیک می بینند و مترصد فرصتی هستند تا خود را از گردابی که مسلمانان فلسطینی برایشان ایجاد کرده اند به نوعی رهایی بخشند. در چنین حالتی راهپیمایی روز قدس امسال ان شاالله با حضور گسترده مردم ایران به ویژه مردم عزیز در استان یزد با شکوه برگزار شود تا به جهان نشان دهند که اسرائیل دشمن شماره یک ایران و اسلام است و فریادهای مرگ بر اسرائیل به فرموده رهبر انقلاب اسلامی طولی نخواهد کشید که به بار بنشیند و عمر این رژیم خونخوار به بیست و پنج سال نکشد.

در این پیام همچنین آمده است: اطمینان داریم که مردم استان یزد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی راهپیمایی خود را با وسعت هرچه تمام تر در روز قدس آغاز می کنند و همچون همیشه پایبندی خود را به آرمان های امام راحل (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نشان خواهند داد.

در این پیام از مردم شریف استان یزد برای شرکت در راهپیمایی روز قدس در اقصی نقاط استان دعوت به عمل آمده است.