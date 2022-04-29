افتتاح رویداد پوشاک سنتی جهان اسلام/ بازگشت به خویش داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین رویداد تخصصی بینالمللی پوشاک سنتی جهان اسلام، عصر دیروز پنجشنبه هشتم اردیبهشت در برج میلاد آغاز شد.
در مراسم افتتاحیه این رویداد طیبه عزتاللهینژاد، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: هنر، چشمه زاینده است و دولت پاینده و خدا را شاکریم که فرزندان جهان اسلام با گوناگونی اما با وحدت اینجا در کنار هم هستند.
وی افزود: این رویداد برای اولین بار پایهگذاری شد و ما امیدواریم هر ساله در ماه رمضان در جهان اسلام تحولآفرین باشد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور ادامه داد: بیش از ۱۰ کشور در این رویداد حضور دارند و اساتیدی از کشورهای آذربایجان، سنگال، ترکمنستان و مالزی در آن سخنرانی کرده و کارگاه آموزشی برگزار خواهند کرد، همچنین نمایشگاهی از لباسهای سنتی جهان اسلام در برج میلاد برپا شده است.
وی افزود: در رویداد تخصصی بینالمللی پوشاک سنتی جهان اسلام، نشستهای مجازی متعددی برگزار میشود که تمام برنامهها به صورت مجازی در ایران و سایر کشورهای شرکتکننده پخش خواهد شد.
لباس فلسطین جزئی از فرهنگ سنتی فلسطین است
بر اساس این گزارش، معاذ دخیل، دانشجویی از کشور فلسطین از میهمانان این مراسم بود که ضمن تبریک فرا رسیدن روز قدس، گفت: لباس فلسطینی جزئی از فرهنگ سنتی فلسطین است و هر منطقه فلسطین لباس خاص خود را دارد که آن را از سایر مناطق جدا میکند. اکنون صهیونیستها سعی میکنند حتی لباسهای ما را هم سرقت کنند و مدعی شدهاند که لباسها صهیونیستی هستند اما خدا را شکر مردم ما توانستهاند نشان دهند لباسهای مردم فلسطین متعلق به این کشور است.
در ادامه این مراسم، عبدالکریم صادقدوست، رئیس اداره کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران پیام مهدی فیاضی، دبیرکل آیسسکو در ایران را قرائت کرد. در بخشی از این پیام دبیرکل آیسسکو اعلام آمادگی کرده است که نخستین رویداد تخصصی بینالمللی جهان اسلام را به کشورهای اسلامی معرفی کند.
رویداد تخصصی بینالمللی پوشاک سنتی جهان اسلام به صورت سالانه برگزار شود
همچنین در ادامه حسین جونی، تولیدکننده لباس از لبنان دیگر میهمان این مراسم بود. وی با اشاره به اهمیت پوشاک در فرهنگ اسلامی و هجمههایی که به فرهنگ پوشاک اسلامی وارد شده است، برگزاری این رویداد را بسیار مهم ارزیابی و پیشنهاد کرد: این رویداد به صورت سالانه برگزار و با حضور طراحان، جامعهشناسان، اساتید امور تربیتی و … به مسئله پوشش در جهان اسلام از جنبههای مختلف بپردازد.
بر اساس این گزارش سخنرانی مسئول موزه لباس عراق که به صورت آنلاین پخش شد بخش دیگری از این مراسم افتتاحیه بود.
ثبت رویداد تخصصی بینالمللی پوشاک سنتی جهان اسلام به عنوان رویداد دائمی آیسسکو در ایران
در ادامه مراسم سیدمجید امامی دبیر شورای فرهنگی عمومی با تأکید بر ظرفیت فرهنگی بزرگ جهان اسلام در حوزه پوشاک گفت: ما در آستانه روز قدس قرار داریم. میتوانیم به جوانان، طراحان و هنرمندانمان بگوییم که ما در گستردهای با بیش از ۶۰ کشور اسلامی ظرفیت بزرگی از پوشش را داریم. بهتر است بازگشت به خویشتن داشته باشیم و با توجه به این خویشتن تاریخی بزرگ در سبک پوشاکی که امروز بر ما تحمیل شده، بازنگری کنیم.
وی با اشاره به اینکه کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور رویدادهای ماهانه برگزار میکند، گفت: ۱۵ نگارخانه در تهران و یک نگارخانه در مرکز هر استان هماهنگ شده تا طراحان، فعالان لباس و تولیدکنندگان به صورت رایگان کنار هم جمع شوند و طرحهای شأن را با هم مبادله کنند.
امامی افزود: رویداد فروردین چون مصادف با روز قدس و عید فطر بود به همین دلیل پیشنهاد شد که به جهان اسلام اختصاص پیدا کند.
دبیر شورای فرهنگی عمومی گفت: از آیسسکو درخواست کرده ایم رویداد تخصصی بینالمللی پوشاک سنتی جهان اسلام را به عنوان رویداد دائمی آیسسکو در ایران ثبت کند تا در ماه مبارک رمضان بتوانیم به نام و یاد جهان اسلام در خصوص پوشاک این رویداد را برگزار کنیم.
استعدادها و ظرفیتهای حوزه مد و لباس شناسایی شود
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آخرین سخنران این مراسم بود. وی با تأکید بر اینکه در مورد موضوع مد و لباس اراده جدی دولت در بخشهای مختلف بر این است که این کار مهم و مطالبه عمومی را در یک فضای همافزا و با یک اجماع ملی به پیش ببرد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک مسئله مهم این بود که در کنار حراست و صیانت از مرزهای عفاف در جامعه که تکلیف دولت دینی است، به این مطالبه که خواسته میشد کارهای ایجابی در حوزه عفاف و حجاب صورت گیرد، توجه شود.
وی ادامه داد: این مطالبه وجود داشت که مدلهای همخوان با سنت و فرهنگ دینی اسلامی را ارائه و گسترش دهیم و از ظرفیتهای والای هنری که تاریخ و فرهنگ دیرپای ما برخوردار است برای تنوع بخشی به حوزه پوشش استفاده کنیم. این مطالبه درستی بود و با توجه به تغییرات نسلی، تغییرات عصری، پدید آمدن روابط جدید اجتماعی، گسترش مسئولیتهای اجتماعی در حوزه آقایان و خانمها و نیز با اجتماعی شدن بیشتر فعالیتهای بانوان طبیعی بود که ما به عنوان یک نظام سیاسی و دولت دینی بتوانیم ظرفیتهای بزرگی که داریم به عرصه بیاوریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور یک فضای کار ایجابی و نوینی را در این مأموریت بر عهده دارد. وظیفه مسئولان این بخش بر این محور است که بتوانند با شناسایی همه ظرفیتها و استعدادهایی که وجود دارد در این بخش فعالیت کنند که برگزاری رویداد تخصصی بینالمللی پوشاک سنتی جهان اسلام مصداق همین موضوع است.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه ما متعلق به خانواده بزرگ جهان اسلام هستیم با خردهفرهنگها و حوزههای فرهنگی متنوع، گفت: ما یک حوزه فرهنگی و تمدنی گسترده داریم. ظرفیتهای این حوزه گسترده بایستی کنار هم قرار بگیرد و این رویداد آغاز چنین رویکردی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به در پیش بودن روز جهانی قدس نیز اشاره کرد و افزود: آرزوی مشترک جهان اسلام آزادی سرزمین مقدس فلسطین از دست اشغالگران نژادپرست و غاصب است که به ناحق این سرزمین مبارک را غصب کردهاند.
وی ادامه داد: نظیر همین روز قدس که محل اجتماع ارادههای امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است، در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز بایستی همافزایی ایجاد کنیم.
اسماعیلی در پایان با ابراز خرسندی از اینکه این اتفاق مبارک در حال وقوع است، گفت: ما در ابتدای راه هستیم؛ کار اشکالاتی دارد که باید اصلاح شود و با هم همفکری کنیم و این نشست و نشستهای نظیر این آغازی بر راهی است که پیش روی ما است.
همچنین در پایان این مراسم نیز نمایشگاه پوششهای سنتی جهان اسلام در طبقه دوم برج میلاد افتتاح شد و علاقهمندان تا ۱۳ اردیبهشت فرصت دارند از این نمایشگاه بازدید کنند.
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