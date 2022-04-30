سواحلِ دولتی و نظامی مازندران به طور کامل آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدتقی انزان‌پور درباره آخرین وضعیت آزادسازی سواحل این استان، گفت: با توجه به وسعت سواحل گردشگری در مازندران، خوشبختانه در بخش نیمه خصوصی آن قسمت از سواحل که عموماً در اختیار نهادهای دولتی و نظامی بود، آزادسازی به طور کامل صورت گرفته است.

وی افزود: استانداری مازندران در صدد است که برای قسمت‌های آزادسازی شده، طرح‌هایی را مصوب کند که سواحل برای استفاده مردم در اختیار قرار بگیرد. ما اقدامات قضائی متعددی را در این راستا انجام داده‌ایم و همکاری سازمان بنادر و منابع طبیعی در این زمینه بسیار تنگاتنگ بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: بخشی از سواحل استان در گذشته دچار آب‌شستگی شده و مردم هم برای این اراضی، سند دارند و این مسئله مانع از این می‌شد که به راحتی و با اقدام قضائی ساحل را آزاد کرد، مگر اینکه برای تملک آن، طرح خاصی را ارائه کنیم.

انزان‌پور تاکید کرد: قسمت‌هایی را که تصرفات غیرمجاز بوده، به طور کامل آزادسازی شده است و بخش‌هایی هم که باقی مانده، در حال طی فرایند قضائی است.

وی درباره وضعیت سفرهای دریایی در سواحل استان مازندران هم گفت: به دلیل اینکه در آب‌های شمال برخلاف آب‌های جنوب، ما غالباً مبدا و مقصد نداریم، لذا عمدتاً به جای سفرهای دریایی، ما گشت‌های دریایی داریم. در عین حال مازندران با ۹۰ ایستگاه، بیشترین ایستگاه‌های شناوری سبک دریایی را در شمال کشور دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران افزود: بعد از دو سال که به دلیل شیوع کرونا استفاده از این ایستگاه‌ها غیرممکن بود، امسال استفاده مردم از دریا و لاجرم عملیات بندری در بندر نوشهر به طور چشمگیری افزایش یافت و حجم قابل توجهی خودرو و مسافر وارد بندر شدند و از تسهیلات موجود استفاده کردند.