تزریق ۴۰ درصد بودجه پژوهشی دولتی ها به صندوق شورای عالی «عتف»

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه نظام ایده‌ها و نیازها با نام اختصاری «نان» امروز با حضور محمد علی زلفی گل وزیر علوم، دکتر علی خیرالدین معاون فناوری وزارت علوم، دکتر پیمان صالحی معاون پژوهشی وزارت علوم و برخی از مدیران کل این وزارتخانه و برخی روسای دانشگاه‌های بزرگ کشور در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم رونمایی شد.

محمدعلی زلفی گل در این مراسم اظهار داشت: ابتدا در فاز اول این سامانه قرار است نیازهای صنایع خصوصی و دولتی را بگیریم و بررسی نیاز شهروندان برایمان مقدور نیست چرا که امکان نظارت و پایش و غربالگری را نداریم. مرحله بعدی، نمایه سازی ایده‌ها را داریم که ایده شامل بخش‌های مختلفی است و فعلاً آن بخش ایده را در مد نظر داریم که فرد پروپوزالی را ارائه می‌دهد.

وزیر علوم افزود: در فاز بعدی احصاء واردات گمرک را جزء این برنامه خواهیم داشت؛ یعنی اساتید دانشگاه و شرکت‌های دانش بنیان ما می ببینند که چه چیزهایی وارد می‌شود و پس از آن به تولید داخلی همان محصولات اقدام می‌کنند.

وی افزود: خوشبختانه با پیشنهاد معاون فناوری، وزارت علوم برای نوشتن سند نظام ملی نوآوری پیشتاز شد و نسبت به تدوین نظام ملی نوآوری اقدام کردیم و سامانه «نان» بخش کوچکی از این سند است.

زلفی گل خطاب به معاون فناوری تاکید کرد: نیازهای آموزشی هم باید در این سامانه دیده شود که به طور مثال تاکسیرانی ما درخواست می‌کند که یک دوره آموزشی برای آنها گذاشته شود که دانشگاه فنی حرفه‌ای یا دانشگاه علمی کاربردی می‌توانند یک دوره بگذارند. همچنین پروژه‌های کلان ملی هم باید در این سامانه دیده شود.

وزیر علوم با بیان اینکه در این سامانه باید محصولات جدید دانش بنیان قابلیت نمایش داشته باشد، گفت: افرادی که علاقه مند هستند می‌توانند محصولات مورد نیاز را خریداری کنند.

وی با اعلام اینکه ۴۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تزریق می‌شود و اگر ثبت نیاز در این سامانه صورت گرفت این بودجه به آنها اختصاص خواهد یافت، گفت: بنابرین ما پول صنایع و شرکت‌ها را به این صندوق می‌آوریم و اگر خودشان با دانشگاه‌ها همکاری نکنند خودشان ضرر می‌کنند.

زلفی گل ادامه داد: تلاش کردم یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی نیز به صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز شود اما در هیات دولت رای‌گیری شد و رای لازم را نیاورد.

وزیر علوم ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه وزارت علوم اصلاً در اجرا دخالتی ندارد، گفت: فرایند به این صورت است که دانشجویان ارشد و دکتری پروپوزالی در راستای نیاز وارد شده در سامانه «نان»، می‌نویسند و اگر در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب شود، از نظر ما آن طرح رسمیت علمی دارد.

وی ضمن بیان این مطلب که پشتوانه نظام ایده‌ها صندوق شورای علوم و فناوری است، گفت: به دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌دهیم که آیین نامه ترفیع و گرنت را به گونه‌ای تدوین کنند که به اقدامات اساتید در راستای نیاز جامعه امتیاز ویژه ای تعلق گیرد.

وزیر علوم خطاب به معاون فناوری گفت: یک نامه به تمام وزارتخانه‌ها بفرستید که سامانه‌های مرتبط با سامانه «نان» را لینک کنند و اگر این اقدام صورت نگیرد، تخلف است. همچنین به تمام دستگاه‌های اجرایی تاکید کنید که باید نیازهایشان را در این سامانه وارد کنند و اگر اقدام نشود، دیوان محاسبات برای آنها مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.