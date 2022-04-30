طرح ترافیکی در شهر چالوس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود یعقوبی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه ۱۲ هزار متر زمین طی ۴۵ روز تملک شد، افزوود: از این تعداد سه هزار و ۲۰ متر در قالب داراییها و ی تعریض و بازگشایی مسیر رینگ شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: از نظر تملک دارایی متأسفانه شهرداری چالوس بسیار ضعیف شده است و باید به سمت این سمت برویم که اقدامات خوبی در زمینه بازگشایی رینگ شهری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه انتقاد در حوزه آسفالت بسیار زیاد وجود دارد، اظهار داشت: از اوایل خردادماه پیمانکار آسفالت مشخش میشود و طبق لیست آسفالت معابر شهری در دستور کار قرار میگیرد.
وی با عنوان اینکه نهضت خدمات رسانی در محلات را در دستور کار قرار دادیم، گفت: بتن ریزی، بیس ریزی، لکه گیری کوجه های محله علویکلا، لایروبی انهار و رودخانههای محلی در دستور کار قرار گرفت و این نهضت در دیگر محلات اجرایی میشود.
شهردار چالوس یادآور شد: تلاش براین است که پروژههای تعریف شده را تکمیل کنیم و با اتحاد و تلاشهای شورا و شهرداری، از خردادماه به بعد اتفاقاتی در زمینه تعریض و بازگشایی خیابان ۱۷ شهریور رخ میدهد، همچنین بعد از ۲۵ سال خانه به دوشی شورا، اواسط سال ساختمان شورا در چالوس افتتاح میشود.
یعقوبی افتتاح بوستان اشکاردشت، ساماندهی رودخانه چالوس، بوستان علویکلا را از جمله طرحهای پیش روی بیان کرد و گفت: برای رفع معضل ترافیکی اقدامات خوبی در دوره پنجم رخ داد و احتمال دارد طرح ترافیکی مرکز شهر حدفاصل خیابان شهید کچویی تا کلانتری ۱۱ اجرا شود.
شهردار چالوس روان سازی و تردد در مرکز شهر را از اهداف طرح ترافیکی بیان کرد و گفت: پس از تکمیل مطالعات اجرایی میشود و ۱۷۰ پارکینگ حاشیهای وجود دارد و شهرداری موظف است این پارکینگ را تأمین کنیم و امیدواریم بتوانیم طرح محدودیت ترافیکی را در شهر اجرا کنیم.
وی تعریض خیابانهای مختلف، احداث گلخانه شهرداری در آیشبن، شناسایی ساخت وسازهای غیرمجاز و مقابله با پدیده تکدی گری را از جمله طرحهای در دست اقدام بیان کرد و گفت: چالوس شهری گردشگری است و وجود تکدی گری آسیب زا است.
یعقوبی از برپایی همایش باشکوه به مناسبت عیدفطر در سالن چهارهزار نفره چالوس خبر داد و گفت: این جشن دو روز بعد از عید فطر برگزار میشود.
وی از جمع آوری ۸۰ سگ بلاصاحب در شهر خبر داد و گفت: این سگها در مکانی نگهداری میشود و روزانه شماری از سگها از سطح شهر جمع آوری میشود.
شهردار چالوس با اظهار اینکه در حوزه سرمایه گذاری تلاش داریم موانع فراروی را رفع کنیم، افزود: نشانههای خوبی از حضور سرمایه گذراان در چالوس داریم.
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