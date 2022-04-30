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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۳۶

فرمانده انتظامی خوزستان:

۲ باند قاچاق سلاح و مهمات در خوزستان منهدم شدند

۲ باند قاچاق سلاح و مهمات در خوزستان منهدم شدند

اهواز- فرمانده انتظامی خوزستان از انهدام دو باند قاچاق سلاح و مهمات و کشف و ضبط ۶۲ قبضه سلاح جنگی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمد صالحی درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاقچیان و دارندگان سلاح غیرمجاز، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خوزستان با تسلط اطلاعاتی در سطح استان از فعالیت دو باند قاچاق سلاح و مهمات در شهرستان اهواز مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با رصد مستمر اطلاعاتی محل اختفا و تردد سه نفر از عناصر اصلی این باندها را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در دو عملیات جداگانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به اینکه در این ارتباط یک‌دستگاه خودرو توقیف شد، تصریح کرد: از دستاوردهای این عملیات‌ها کشف تعداد ۶۲ قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه کلاشینکف به همراه ۱۲۲ تیغه خشاب است.

سردار صالحی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند، گفت: امید است که با تداوم این روند و برخورد قاطع دستگاه قضائی شاهد امنیت پایدار در سطح خوزستان باشیم.

کد مطلب 5479807

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