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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۲۸

در پیامی صورت گرفت؛

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به «محمدجواد ایروانی»

تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به «محمدجواد ایروانی»

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت همسر او را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت همسر او را تسلیت گفت.

متن پیام او به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر محمدجواد ایروانی
عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و احترام

درگذشت همسر محترمه تان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم.

تحمل فقدان نزدیک ترین عزیزان، صبری عظیم می خواهد و اکنون که مشیت الهی چنین مصیبتی را مقدر کرده است، از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و سایر بازماندگان شکیبایی و آرامش و برای آن مرحومه غفران و آمرزش مسئلت می نمایم. خداوند روحش را قرین رحمت خویش قرار دهد.

محمد مخبر
معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 5481980

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