هند نخستین کشور مهمان بازار کن شد/ رسمی جدید برای تکرار در آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هند امسال در بازار فیلم کن که از ۱۷ تا ۲۵ ماه می برگزار می‌شود، به عنوان کشور افتخاری حضور خواهد داشت.

این اولین باری است که این بازار یک کشور را با عنوان رسمی مهمان افتخاری انتخاب کرده و قرار است این سنت جدید از این پس هر سال ادامه پیدا کند.

دلیل انتخاب هند این است که امسال هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال این کشور از حاکمیت انگلیس جشن گرفته می‌شود و جشنواره کن نیز امسال هفتاد و پنجمین دوره خود را برگزار می‌کند.

به همین مناسبت جشن افتتاحیه بازار کن امسال کار خود را با سخنرانی خوش‌آمدگویی آنوراگ سینگ‌تاکور وزیر اطلاعات و مطبوعات هند شروع خواهد کرد.

هند امسال در طول جشنواره فیلم کن بیشتر از همیشه دیده خواهد شد و دیپیکا پادوکن بازیگر هندی نیز به عنوان یکی از اعضای داوری بخش اصلی رقابتی کن انتخاب شده است. علاوه بر این مستند «همه آنچه نفس می‌کشد» که امسال برنده جایزه بزرگ هیات داوران ساندنس شده بود، یک نمایش ویژه در کن خواهد داشت. «مخالف» محصول ۱۹۷۰ ساخته کارگردان مولف ساتیاجیت رای با بازی دریتیمان چاترجی و دبراج روی و «چادر سیرک» ساخته آروندان گوویندان محصول ۱۹۷۸ نیز در بخش کلاسیک جشنواره کن نمایش داده می‌شوند. منتخبی از فیلم‌های جدید هندی نیز در سینما المپپا روی پرده خواهند رفت.

نشست هند اولین برنامه کنفرانس‌های بازار کن را در ۱۹ ماه می افتتاح می‌کند و بحث کارگاهی با عنوان «هند: مرکز محتوا در جهان» با حضور وزیر اطلاعات و مطبوعات هند برگزار می‌شود.

هند همچنین برنامه‌هایی برای معرفی فیلم‌های جدید خود و یافتن عوامل فروش و توزیع این فیلم‌ها دارد و در بخش واقعیت مجازی و در روز انیمیشن نیز حضور ویژه خواهد داشت.

بازار فیلم کن (مارشه دو فیلم) هر سال و هم‌زمان با جشنواره فیلم کن در محل این فستیوال برگزار می‌شود. این بازار یکی از بهترین موقعیت‌ها برای ارایه فیلم‌هایی است که هنوز در مرحله تکمیلی هستند. بازار فیلم کن از سال ۱۹۵۹ با هدف ایجاد بستری تجاری برای فیلم‌هایی از سراسر جهان شکل گرفت.