اصغر فرهادی در جمع ۹ نفره هیات داوران جشنواره فیلم کن قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اصغر فرهادی در جمع ۹ نفره هیات داوران جشنواره فیلم کن فرانسه قرار گرفته است.
بعد از دهها شایعه و اخبار متفاوت، ونسان لیندون بازیگر فرانسوی فیلم سال گذشته «تیتان» که برنده جایزه نخل طلا شده بود به عنوان رییس هیات داوران هفتاد و پنجمین دوره از این جشنواره معتبر انتخاب شد.
لیندون که در سال ۲۰۱۵ به خاطر ایفای نقش در فیلم «اندازه یک مرد» ساخته استفانی بریزه برنده جایزه بهترین بازیگر کن شده بود، حالا تبدیل به نخستین ستاره فرانسوی از زمان ایزابل هوپر در سال ۲۰۰۹ میشود که به عنوان رییس هیات داوران برگزیده شده است.
اصغر فرهادی کارگردان «فروشنده» که دو جایزه اسکار را در کارنامه خود دارد، در هیات داوران به جف نیکولز کارگردان آمریکایی، ربکا هال بازیگر و فیلمساز بریتانیایی و دیپیکا پادوکون بازیگر هندی ملحق میشود.
نومی راپاس بازیگر سوئدی، جازمین ترینکا بازیگر و کارگردان ایتالیایی، لاج لی کارگردان فرانسوی و یواکیم تریر فیلمساز نروژی لیست اعضای هیات داوران را تکمیل میکنند. نخستین فیلم ترینکا با عنوان «مارسل!» هم در بخش نمایش ویژه فستیوال پخش خواهد شد.
لیندون در بیانیهای گفت: در همراهی با هیات داوران، ما تلاش میکنیم بهترین مراقبت را از فیلمهای آینده داشته باشیم که تمامشان همان امید پنهان شجاعت، وفاداری و آزادی را حمل میکنند و ماموریت آنها تحت تاثیر قرار دادن بیشترین تعداد مردان و زنان از طریق صحبت کردن با آنها در مورد دردها و لذتهای مشترکشان است.
با توجه به اینکه فستیوال از سه هفته دیگر آغاز میشود، ترکیب هیات مدیره کن هرگز آنقدر دیر اعلام نشده بود. تیری فرمو مدیرکل فستیوال در یک کنفرانس خبری گفت این تاخیر به خاطر مشکلات در دسترس نبودن استعدادها پیش آمد. او قبلاً میخواست پنلوپه کروز هم در جمع هیات داوران باشد اما او این امکان را نداشت.
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