به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم سینمایی «تصور» ساخته علی بهراد با نام قبلی «هرمان» به عنوان یکی از فیلم‌های بخش رقابتی هفته منتقدین جشنواره کن انتخاب شده است.

فهرست فیلم‌های بخش هفته منتقدین هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم کن دربرگیرنده ۱۱ فیلم بلند و ۱۳ فیلم کوتاه است.

این بخش جانبی جشنواره فیلم کن که امسال شصت و یکمین سال برگزاری‌اش را تجربه می‌کند با نمایش اولین فیلم جسی آیزنبرگ با عنوان «وقتی نجات دنیا را تمام می‌کنی» آغاز می‌شود. «سوهی بعدی» نیز به عنوان فیلم اختتامیه انتخاب شده و ساخته جولای یونگ است.

«پسران رامسس» ساخته کلمان کوگیتوره، «همه جین را دوست دارند» ساخته سلین دوو که کمدی رمانتیکی ترکیبی با انیمیشن است و فیلم افتتاحیه و اختتامیه در بخش رقابتی هفته منتقدین جای نگرفته‌اند.

در بخش رقابتی «تصور» اولین فیلم سینمایی علی بهراد جای خواهد داشت که از آن به عنوان یک فیلم جاده‌ای عاشقانه پاپ، معاصر، پر از راز و رمزو و فانتزی یاد شده است.

میکو میالی‌لاتی چهره مشهور فنلاندی نیز با اولین فیلمش «داستان هیزم شکن» که اثری تراژیک کمدی درباره یک هیزم‌شکن و پسرش است جای دارد.

از دیگر فیلم‌های بخش رقابتی هفته منتقدین «بسته» فیلمی تاریک از آن درس رامیز پولیدو از کلمبیا درباره یکمرکز توانبخشی تجربی برای پسران است. «زخم‌های تابستانی» ساخته سیمون ریث کارگردان فرانسوی نیز داستانی خارق‌العاده درباره دو برادر را تصویر می‌کند.

«پس از خورشید» به کارگردانی شارلوت ولز یک کمدی درام تلخ و شیرین با بازی پل مسکال درباره پدر و دختری در یک تعطیلات تابستانی است.

«آلما ویوا» به کارگردانی کریستل آلوس میرا کارگردان فرانسوی-پرتغالی داستانی درباره یک بچه و مادربزرگ وی را در دهکده‌ای در پرتغال تصویر می‌کند و فیلمساز بلژیکی امانوئله نیکوت با فیلم «عشق به روایت دالوا» درامی درباره زندگی یک دختر ۱۲ ساله است که در پرورشگاه بزرگ می‌شود.

در مجموع امسال ۱۷۰۰ فیلم کوتاه و ۱۱۰۰ فیلم بلند به این بخش از جشنواره کن ارسال شده بودند.

همان طور که پیش‌تر گزارش شده بود کوثر بن هنیه فیلمساز تونسی امسال رییس هیات داوران این بخش است.

بخش هفته منتقدین ویژه فیلم‌های اول و دوم کارگردان‌هایی از سراسر جهان است.