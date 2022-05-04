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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۱۱

کارشناس هواشناسی:

افزایش پوشش ابر در استان بوشهر/ بارندگی دور از انتظار نیست

افزایش پوشش ابر در استان بوشهر/ بارندگی دور از انتظار نیست

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از افزایش پوشش ابر در استان خبر داد و گفت: طی روزهای جمعه تا شنبه بارندگی دور از انتظار نیست.

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از ظهر تا اواسط امشب با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی بر روی خلیج فارس، عمدتاً در سواحل مرکزی و جنوبی استان، دریا متلاطم است.

وی اضافه کرد: همچنین طی روز جمعه تا شنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به صورت بارش خفیف و پراکنده باران، گاهی رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای در برخی از نقاط استان دور از انتظار نیست.

مساعدی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی نقاط گردوغبار، طی ساعاتی از ظهر تا اواسط شب همراه با وزش باد و خیزش گرد و خاک، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و گاهی افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی ۴۰ کیلومتر در ساعت، طی ساعاتی از ظهر تا اواسط شب در مناطق مرکزی و جنوبی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ و در سواحل جنوبی گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت، از اواخر وقت در همه مناطق متغیر با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تاکید کرد: ارتفاع موج دریا در سواحل شمالی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، در سواحل مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتیمتر، از فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

کد مطلب 5482095

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