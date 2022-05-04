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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۲:۲۶

خاندوزی:

یارانه کالاهای اساسی مردم ایران به جیب همسایگان می‌رود

یارانه کالاهای اساسی مردم ایران به جیب همسایگان می‌رود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خاندوزی با بیان اینکه تدبیر دولت در مورد آرد و گندم نان سنتی متفاوت خواهد بود، اظهار داشت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است، گفت: بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است. بیش از ۸۰ درصد مصرف گندم در کشور برای پخت نان سنتی است و مابقی برای صنف و صنعت، شیرینی، ماکارونی و نان‌های غیر سنتی استفاده می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: با جنگ اوکراین وضعیت تجارت کالاهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کالاهای اساسی در ایران به یک‌دهم قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می‌شد.

وی تاکید کرد: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت. با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.

کد مطلب 5482247

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
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      قاچاق آرد و فروش آن از سنتی به شیرینی فروشی و غیره شروع شد
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
      0 0
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      واقعا نمیتوانزر مرزها را کنترل کنزد یا از زحمات شبانه روزی مانورین و سربازان امام بی اطلاع هستید چطور گونزهاز ارد قاچای می شود و شما نمیتوانید کنترل کنید افزایش قوت حداقلی مردم به بهانه یاچاق ارد مصحک است
    • IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۴
      0 0
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      قبلا به جیب صاحب کارخونه میرفت،الان به جیب شما.
    • حاج حسین IR ۰۲:۳۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
      0 0
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      آقای دولت !! اگر قرار بر آزادسازی قیمت ها بود ،وه نیازی به تغییر دولت ها وجود داشت و اصلا اگر قرار بود هر کسی نرخ خودش را روی کالا بگذارد تا مثلا دست پنهان بازار،تعادل را ایجاد کند،وه نیازی به اصل وجود حکومت وجود داشت !! مردم خودشان بازار را میورخاندند،شما این وسط چه کاره آید ؟!!!!!
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
      0 0
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      تصمیم بد توسط افراد موجه و بدون نطر نمایندگان گرفته شده قطعا پیامدهای ناخوشایند در پی خواهد داشت قابل پیش بینی است خدا اخرت همه راختم به خیر نماید
    • ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
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      از بس حرف مفت شنیدیم دیگه اگه بگن ماست سفیده باورمون نمیشه

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