به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری، در ویژه برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» شبکه آموزش که به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم برگزار شد، از تشکیل قرارگاه فضای مجازی در آموزش و پرورش با هدف ساماندهی آموزش‌های ترکیبی خبر داد.

وی با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم و عید سعید فطر اظهار کرد: یاد و خاطره چهار هزار معلم شهید و ۳۶ هزار شهید دانش آموز را گرامی می‌داریم. با شروع ویروس کرونا، مدرسه تلویزیون ایران تأسیس شد و در این مدت ۲۴ هزار کلاس درس، بدون تجربه قبلی برگزار شد و با اینکه تجربیاتی در حوزه آموزش تلویزیونی در سایر کشورهای دنیا وجود داشت، اما به وسعت آموزش تلویزیونی مدرسه تلویزیونی ایران تاکنون در دنیا بی سابقه بوده است.

نوری در مورد استمرار آموزش‌های تلویزیونی اظهار کرد: قرارگاهی به نام قرارگاه فضای مجازی در آموزش و پرورش با هدف ساماندهی آموزش‌های ترکیبی تشکیل شده است. در دوره شیوع کرونا، آموزش‌های تلویزیونی به همراه شبکه شاد توانستند تا استمرار فعالیت‌های آموزشی دانش آموزان را داشته باشند و در آینده نقش آموزش‌های ترکیبی مانند آموزش‌های تلویزیونی و شبکه شاد در قرارگاه فضای مجازی تعیین خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به طور میانگین شبکه شاد ۱۱ میلیون دانش‌آموز را به مقدار ۵۷ دقیقه در هر روز تحت پوشش قرار داده است، گفت: برنامه ریزی هایی در این قرارگاه در حال انجام است و باید نقش هرکدام از عوامل که یار و یاور ما بودند را تعیین کنیم.

وی ادامه داد: چهار رکن؛ خانواده، حکومت، رسانه و نهادهای غیر دولتی در حوزه تربیت کودکان عمل می‌کنند. خیرین در حوزه نهادهای غیر دولتی هستند که در تربیت کودکان اثر گذار هستند، به طوری که خیرین مدرسه ساز از سال ۱۳۷۷ تا کنون ۵۰ درصد کلاس‌های درس ما را ساخته‌اند، بنابراین نیاز داریم تا مدرسه تلویزیونی ایران را به سمت یک مدرسه تعاملی سوق دهیم.

وزیر آموزش و پرورش با تشکر از معلمانی که در دوره کرونا در شبکه تلویزیونی ایران حضور پیدا کردند و به تدریس پرداختند، گفت: از همه معلمان که در دوران کرونا به ایثارگری پرداختند و در منازل خود ویدئو و فایل‌های آموزشی ساختند و به استمرار فعالیت‌های آموزشی دانش آموزان پرداختند، تشکر و قدردانی می‌کنم.