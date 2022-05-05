کشف بیش از ۴۶ کیلوگرم موادمخدر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی استان در شهرستان خانمیرزا خودروی حامل مواد مخدر توقیف شد.

وی عنوان کرد: مأموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری در سه راهی «ده رشید» به یک دستگاه خودروی پژو پارس پارک شده کنار جاده مشکوک و با اخذ دستور قضائی اقدام به تفتیش و بازرسی خودرو، راننده و سرنشین آن نمودند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: مأموران در این بازرسی مقدار ۴۶ کیلو ۳۰۰ گرم تریاک که در داخل خودرو جا ساز شده بود کشف و ضبط کردند.

سردار امان اللهی ادامه داد: در این راستا دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل شدند.

کشف ۸۹۲۵ کیلوگرم گردو قاچاق در چهارمحال و بختیاری

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی چهارمحال و بختیاری در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین کنترل خودروهای عبوری در محور خانمیرزا به بروجن به یک دستگاه کامیون مظنون و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: مأموران در بازرسی از خودروی توقیف شده ۳۵۷ کیسه گردوی خارجی، محصول کشور شیلی به وزن ۸ هزار و ۹۲۵ کیلوگرم بدون هرگونه مدارک گمرکی کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

سردار امان اللهی با اشاره به اینکه محموله کشف شده از استان‌های جنوبی به مقصد تهران بارگیری شده بود، تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۳ میلیارد و۳۵۰ میلیون ریال اعلام کردند و متهم با تشکیل پرونده به مرجع ذی صلاح معرفی شد.