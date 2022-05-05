تداوم گرد و غبار و شرایط بحرانی کیفیت هوا در کرمانشاه

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای پایش کیفی هوا، وضعیت کیفیت هوا در ایستگاههای اسلامآبادغرب، زیبا پارک شهر کرمانشاه و سرپلذهاب در سطح بحرانی قرار دارد.
وی افزود: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در ایستگاه اسلامآبادغرب ۳۶۹، زیباپارک شهر کرمانشاه و سرپلذهاب ۵۰۰ است و کیفیت هوای این سه شهرستان در شرایط خطرناک است.
سرپرست محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص لحظهای کیفیت هوا در ایستگاه پاوه فرمانداری ۱۷۳، قصرشیرین ۱۷۱، کرمانشاه شهرداری مرکزی ۱۶۳ و کنگاور ۱۰۴ است.
جلیلیان با اشاره به عدد شاخص لحظهای در ایستگاههای پایش کیفی هوا در استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کیفیت هوا در شهرستانهای پاوه، قصرشیرین و کنگاور در سطح هشدار قرار دارد
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