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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۲۲

ابلاغ نقشه حریم دبیرستان شریعتی همدان پس از ۱۴ سال

ابلاغ نقشه حریم دبیرستان شریعتی همدان پس از ۱۴ سال

وزیر میراث‌فرهنگی در دو نامه جداگانه به استاندار همدان نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری دو اثر ملی، فرهنگی‌ و تاریخی در این استان از جمله دبیرستان شریعتی را ابلاغ کرد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از نامه‌های عزت‌الله ضرغامی خطاب به علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان آمده است:

«در اجرای بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از «قانون راجع‌به حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ و نظام‌نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به اثر ملی فرهنگی‌تاریخی «دبیرستان شریعتی» واقع در شهرستان همدان به‌شماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود.

محدوده حریم آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارتخانه است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.»

همچنین ضرغامی در نامه مشابه دیگر به استاندار همدان نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری یک اثر ملی فرهنگی‌تاریخی در این استان را به شرح زیر ابلاغ کرد:

«چال تپه» واقع در شهرستان فامنین به شماره ۳۰۱۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳.

پیش از این علی‌اصغر مونسان وزیر سابق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در هفت نامه مشابه دیگر به استاندار وقت همدان نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری هشت اثر ملی فرهنگی‌تاریخی در این استان را به شرح زیر ابلاغ کرده بود:

۱- «خانه شهید مدنی» واقع در شهرستان همدان به شماره ۲۰۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱،

۲- «خانه ضرابی» واقع در شهرستان همدان، به شماره ۳۰۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵،

۳- «آرامگاه شیخ‌الرئیس بوعلی» واقع در شهر همدان به شماره ۱۸۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۱،

۴- «خانه عبادی» واقع در شهر همدان به شماره ۱۷۰۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۸،

۵- «عمارت نورمحال (باغ و عمارت آمریکایی‌ها)» واقع در شهرستان همدان به شماره ۱۶۴۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۷،

۶- «کاروانسرای فرسفج» واقع در شهرستان تویسرکان به شماره ۱۹۷۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۶،

۷- «تپه دولت آباد» واقع در شهرستان اسدآباد به شماره ۱۱۳۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰،

۸- «تپه دشته» واقع در شهرستان همدان به شماره ۲۵۱۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸.

کد مطلب 5485692
فاطمه کریمی

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