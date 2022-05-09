ابلاغ نقشه حریم دبیرستان شریعتی همدان پس از ۱۴ سال

بهگزارش خبرگزاری مهر، در یکی از نامههای عزتالله ضرغامی خطاب به علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان آمده است:
«در اجرای بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از «قانون راجعبه حفظ آثار ملی» مصوب سال ۱۳۰۹ و نظامنامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به اثر ملی فرهنگیتاریخی «دبیرستان شریعتی» واقع در شهرستان همدان بهشماره ۲۴۲۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ میشود.
محدوده حریم آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارتخانه است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» جرم محسوب میشود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.»
همچنین ضرغامی در نامه مشابه دیگر به استاندار همدان نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری یک اثر ملی فرهنگیتاریخی در این استان را به شرح زیر ابلاغ کرد:
«چال تپه» واقع در شهرستان فامنین به شماره ۳۰۱۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳.
پیش از این علیاصغر مونسان وزیر سابق میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در هفت نامه مشابه دیگر به استاندار وقت همدان نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری هشت اثر ملی فرهنگیتاریخی در این استان را به شرح زیر ابلاغ کرده بود:
۱- «خانه شهید مدنی» واقع در شهرستان همدان به شماره ۲۰۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱،
۲- «خانه ضرابی» واقع در شهرستان همدان، به شماره ۳۰۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵،
۳- «آرامگاه شیخالرئیس بوعلی» واقع در شهر همدان به شماره ۱۸۶۹ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۱،
۴- «خانه عبادی» واقع در شهر همدان به شماره ۱۷۰۴۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۸،
۵- «عمارت نورمحال (باغ و عمارت آمریکاییها)» واقع در شهرستان همدان به شماره ۱۶۴۸۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۷،
۶- «کاروانسرای فرسفج» واقع در شهرستان تویسرکان به شماره ۱۹۷۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۶،
۷- «تپه دولت آباد» واقع در شهرستان اسدآباد به شماره ۱۱۳۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰،
۸- «تپه دشته» واقع در شهرستان همدان به شماره ۲۵۱۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸.
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