کارت چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه چهل و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از ساعت ۱۸ امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir منتشر شده است.

همچنین مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد کنترل مدارک ارسال شده در روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و پس از آن در دست بررسی است.

داوطلبانی که کارت آزمون را دریافت می کنند موظف هستند فرم خوداظهاری کرونا را نیز تکمیل کنند.

آن دسته از داوطلبانی که مطابق دفترچه راهنمای آزمون مدارک خود را به طور کامل ارسال نکرده‌اند لازم است تا امروز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام کنند.

چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود و بیش از ۱۲ هزار نفر در چهل و نهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش مهر، پیش از این قرار بود آزمون دستیاری دوره چهل و نهم در ۵ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار شود که پس از برگزاری شورای آموزش پزشکی و تخصصی، مقرر شد آزمون در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شود اما همچنان برخی از داوطلبان معترض عدم اعلام رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تعویق زمان آزمون و به روز رسانی منابع آزمون هستند.