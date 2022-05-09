۷۵۰ تن کالای احتکار شده در ارومیه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به فضل الهی و با رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه، یک انبار احتکار با بیش از ۷۵۰ تن کالای اساسی در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی شناسایی و کشف شد.

کالاهای اساسی احتکاری کشف شده از این انبار که در یک واحد راکد تولیدی در جاده مهاباد _ ارومیه واقع نگهداری می‌شد، شامل ۳۵۰ تن آرد صنف، ۳۵۰ تن روغن جامد، ۴۸ تن شکر، ۵۰ کیسه آرد خبازی و ۱۵ بشکه ۲۰۰ لیتری اسانس خارجی است که با هماهنگی مرجع قضائی مقرر شد این اقلام با نظارت سازمان تعزیرات حکومتی به کارخانجات فعال این بخش‌ها تحویل گردد.

در این اطلاعیه آمده است، برخورد با اخلال‌گران در بازار و محتکران کالاهای اساسی و موردنیاز مردم دستور کار جدّی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشته و شهروندان عزیز می‌توانند گزارش‌های خود در این زمینه‌ها را به ستاد خبری سازمان با شماره ۱۱۴ اعلام کنند.