به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورزالیم پست، حماس و دیگر گروههای فلسطینی در نوار غزه شامگاه دوشنبه اعلام کردند که سطح آمادهباش خود را در واکنش به آغاز رزمایش آموزشی «ارابههای آتش» توسط ارتش رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه، افزایش دادهاند.
منابع صهیونیستی روز گذشته گزارش دادند که از دوشنبه بزرگترین مانور تاریخ این رژیم تحت عنوان «ارابههای آتش» برگزار میشود.
خبرنگار نظامی وبگاه صهیونیستی واللا در این باره اعلام کرد: این مانور نظامی که از سوی ستاد مشترک ارتش اسرائیل برگزار میشود سال گذشته در پی آغاز عملیات «نگهبان دیوارها» (جنگ ۱۱ روزه علیه غزه) به تعویق افتاده بود.
بنابراین گزارش، در مرحله نخست این مانور همه بخش نظامی ارتش و ستاد مشترک رژیم صهیونیستی مشارکت دارند.
البته با وجود برگزاری این مانور منابع صهیونیستی اذعان کردند که ارتش این رژیم به تازگی تاکید کرده که تمایلی برای ورود به جنگ علیه غزه را ندارد.
اما برگزاری این مانور همزمان با تنشهای شدید امنیتی در داخل اراضی اشغالی و همچنین تهدیدات مطرح شده از سوی صهیونیستها در زمینه ترور «یحیی سنوار» رئیس دفتر سیاسی حماس در غزه، از لحاظ زمانی مهم ارزیابی میشود.
گفته میشود که در واکنش به این مانور نیز گروههای مقاومت فلسطین در حالت آماده باش کامل قرار گرفتهاند تا در صورت هرگونه حماقت دشمن صهیونیستی، آمادگی کافی برای پاسخگویی داشته باشند.
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