گزارش رژیم صهیونیستی در مورد جنگ غزه «کذب محض» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «عزت الرشق» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در واکنش به این گزارش رژیم صهیونیستی گفت: این گزارش دروغی است که اسرائیل تلاش می کند بوسیله آن بر جنایت های خود سرپوش بگذارد و گزارش سازمان ملل در مورد جنایت های جنگی ارتش اسرائیل علیه شهروندان غزه را دور بزند.

وی افزود: اسرائیل تلاش می کند از طریق دروغ پردازی های خود، گزارش سازمان ملل در مورد جنایت های جنگی ارتش صهیونیستی در جریان حمله ۵۰ روزه به غزه را نادیده بگیرد.

عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد: جنایت های ارتش رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تابستان گذشته علیه غزه به صورت مستند توسط رسانه های جهان منتشر شده است و ارتش جنایتکار اسرائیل هرگز نمی تواند از دست عدالت فرار کند. بر این اساس این جنایت ها با گذر زمان به فراموشی سپرده نخواهد شد.

در گزارشی که وزارت خارجه و وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در مورد جنگ اخیر تهیه کرده اند، حماس به کشاندن درگیری به مناطق غیر نظامی و استفاده از شهروندان به عنوان سپرهای انسانی متهم شده است.

این در حالی است که قرار است دوشنبه گزارش سازمان ملل در مورد جنگ اخیر رژیم صهیونیستی علیه غزه منتشر شود.

گفتنی است در حمله ۵۰ روزه ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه که تابستان گذشته رخ داد بیش از دو هزار شهروندان فلسطینی که اکثر آنها زن و کودک بودند به شهادت رسیده و حدود ۱۱ هزار نفر دیگر مجروح شدند.