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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸

تصاویری از واژگونی اتوبوس در آزادراه ساوه-همدان

تصاویری از واژگونی اتوبوس در آزادراه ساوه-همدان

ساوه - واژگونی اتوبوس در آزادراه ساوه- همدان تا کنون ۱۱ مصدوم داشته است.

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به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اخبار واصله و اطلاعات اولیه در واژگونی اتوبوس در اتوبان ساوه این است که این سانحه لحظاتی پیش در آزاد راه ساوه-همدان به دلیل انحراف اتوبوس از مسیر اصلی خود اتفاق افتاده است.

در حال حاضر نیروهای امدادی در حال عزیمت به محل حادثه در حوالی پل نوبران در این آزادراه هستند.

اتوبوس واژگون شده بعد از انحراف از مسیر اصلی خود، با یک خودروی سواری برخورد کرده که هم اکنون برای رها سازی این خودرو احتیاج به جرثقیل است.

بر اساس اعلام اورژانس ساوه، حال عمومی راننده خودروی سواری وخیم گزارش شده که برای رهاسازی وی درخواست جرثقیل و اورژانس هوایی شده است.

بنا بر آخرین خبر، این حادثه تاکنون ۱۱ مصدوم برجای گذاشته است.

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کد مطلب 5486308

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    نظرات

    • ت IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      5 0
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      سلام شما رو به هر می پرستید نسبت به تعریض خط کشی حذف نقاط حادثه خیز نصب تابلو راهنمایی ورانندگی کاردریل نور کافی آسفالت مناسب مخصوصا در ورودی وخروجی شهرها و توسعه راه‌ها بگونه ای که راه‌ها نزدیکتر بشه و همه نشان بیان از ی جا برن راههای نزدیکتر به اتوبان‌ها دز جاده‌ای اصلی فرعی روستایی ایجاد بشه
    • ناشناس IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      2 1
      پاسخ
      چرا در تصادفات اتوبوس ها ، نامی از شرکت مربوط نمیبرید تا خوانندگان با دیدن نام شرکت هائیکه بیشتر از بقیه مرتکب تصادف شده اند ، در استفاده از اتوبوس های آن شرکت تجدید نظر کنند

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