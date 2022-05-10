تصاویری از واژگونی اتوبوس در آزادراه ساوه-همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اخبار واصله و اطلاعات اولیه در واژگونی اتوبوس در اتوبان ساوه این است که این سانحه لحظاتی پیش در آزاد راه ساوه-همدان به دلیل انحراف اتوبوس از مسیر اصلی خود اتفاق افتاده است.

در حال حاضر نیروهای امدادی در حال عزیمت به محل حادثه در حوالی پل نوبران در این آزادراه هستند.

اتوبوس واژگون شده بعد از انحراف از مسیر اصلی خود، با یک خودروی سواری برخورد کرده که هم اکنون برای رها سازی این خودرو احتیاج به جرثقیل است.

بر اساس اعلام اورژانس ساوه، حال عمومی راننده خودروی سواری وخیم گزارش شده که برای رهاسازی وی درخواست جرثقیل و اورژانس هوایی شده است.

بنا بر آخرین خبر، این حادثه تاکنون ۱۱ مصدوم برجای گذاشته است.

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