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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۴:۴۳

به مناسبت هفته هلال احمر؛

مانور امداد و نجات در گناوه برگزار شد

مانور امداد و نجات در گناوه برگزار شد

گناوه - مانور امداد و نجات با همکاری جمعیت هلال احمر و آتش نشانی به مناسبت هفته هلال احمر در گناوه برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت هفته هلال‌احمر مانور امداد و نجات با همکاری جمعیت هلال احمر و عوامل آتش نشانی شهرستان گناوه صبح امروز مورخ ۲۰ اردیبهشت برگزار شد.

عبدالعلی صیادی رئیس افزود: در این مانور سناریو کنترل و تثبیت صحنه حادثه، رهاسازی مصدوم دچار ترومای شدید و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی در صحنه توسط نجات گران جمعیت هلال احمر و آتش نشانی انجام گرفت.

مانور امداد و نجات در گناوه برگزار شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گناوه گفت: هدف از برگزاری این مانورها ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های امدادی و هم چنین افزایش توان عملیاتی نیروهای امدادی شهرستان است.

صیادی در پایان ضمن تبریک هفته هلال‌احمر به اعضا جمعیت هلال احمر از تمامی عوامل اجرایی این مانور تقدیر کرد.

مانور امداد و نجات در گناوه برگزار شد

مانور امداد و نجات در گناوه برگزار شد

کد مطلب 5486501

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