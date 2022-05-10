امتحانات مناطق گرمسیری ایلام یک هفته زودتر آغاز می شود

علی درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس قانون امتحانات نوبت دوم مناطق گرمسیری استان یک هفته زودتر از مناطق سردسیری برگزار میشود.
وی تصریح کرد: لذا امتحانات داخلی مدارس گرمسیری ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز میشود.
درویشی افزود: همچنین امتحانات مناطق سردسیر استان از ۳۱ اردیبهشت ماه لغایت ۲۶ خردادماه برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بیان کرد: پایه دوازدهم شاخههای نظری نیز از اول خردادماه لغایت ۲۸ خرداد ماه به صورت همزمان برگزار میشود.
وی عنوان کرد: بر اساس قانون دانش آموزانی که در امتحانات داخلی هستند اگر دچار بیماری چه از نوع کرونا و چه غیرکرونا شوند، دو هفته بعد از امتحانات خردادماه امتحان داخلی این گونه دانش آموزان برگزار میشود.
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