امتحانات مناطق گرمسیری ایلام یک هفته زودتر آغاز می شود

علی درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس قانون امتحانات نوبت دوم مناطق گرمسیری استان یک هفته زودتر از مناطق سردسیری برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: لذا امتحانات داخلی مدارس گرمسیری ۲۴ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

درویشی افزود: همچنین امتحانات مناطق سردسیر استان از ۳۱ اردیبهشت ماه لغایت ۲۶ خردادماه برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش ایلام بیان کرد: پایه دوازدهم شاخه‌های نظری نیز از اول خردادماه لغایت ۲۸ خرداد ماه به صورت همزمان برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: بر اساس قانون دانش آموزانی که در امتحانات داخلی هستند اگر دچار بیماری چه از نوع کرونا و چه غیرکرونا شوند، دو هفته بعد از امتحانات خردادماه امتحان داخلی این گونه دانش آموزان برگزار می‌شود.