برگزاری هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت حضوری و مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور نیل به رسالت خود در طرح فعالیت های شاخص آموزشی و همچنین معرفی حوزه های نوین آموزشی به اعضای هیات علمی، دانشجویان و علاقمندان، هر ساله همزمان با برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری و تقدیر از فرایندهای آموزشی برگزیده دانشگاهی، اقدام به برپایی هفته آموزش می کند.

در سال‌جاری با توجه به مقارن شدن سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز نکوداشت مقام معلم با عید سعید فطر، برنامه های هفته آموزش توسط دبیرخانه کنگره، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه تا ۴ خرداد ماه برگزار خواهد شد.

مجموعه برنامه های هفته آموزش به صورت هیبرید مجازی و حضوری (به صورت محدود) اجرا می شود.

برنامه هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران

روز برنامه شنبه ۳۱ اردیبهشت مراسم افتتاحیه هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنرانی کلیدی: اخلاق در ارائه بازخورد

وبینار: نقش ذهن آگاهی و تمرکز در یادگیری

نشست بازاندیشی روند تدوین و بازنگری طرح دوره ها: آنچه گذشت و آنچه پیش رو داریم یکشنبه اول خرداد سخنرانی کلیدی: سرنخ های کلیدی در رهبری آموزشی

پنل بایدها و نبایدهای پژوهش در آموزش (مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه)

ندای شواهد: نشست های دانشگاهی آموزش مبتنی بر بهترین شواهد

کلینیک مشاوره آموزشی: جایگاه دانش پژوهی آموزشی در فرایند ارتقاء و امتیازات آن دوشنبه دوم خرداد نشست اختصاصی دفاتر توسعه آموزش دانشکده و بیمارستان ها با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

وبینار: معرفی مجلات برتر حوزه آموزش پزشکی

وبینار: طراحی برنامه درسی مبتنی بر توانمندی؛ الزامات بسترساز و تجربه ها

وبینار: کاربست فرهنگ و هنر در آموزش پزشکی سه شنبه سوم خرداد کارگاه آموزشی: نکات طلایی تدوین محتوا با یک نرم افزار آموزشی

مناظره: ارزیابی میزان یادگیری یا ارزیابی برای یادگیری؟

ژورنال کلاب: یک موضوع با روش OSCE

پنجمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش چهارشنبه ۴ خرداد وبینار: شایع ترین مشکلاتی که در طرح های توسعه ای اتفاق می افتد: از لنز داوران

مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه‌های هفته آموزش دانشگاه را با توجه به نیاز گروه‌های مختلف اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان دفاتر توسعه آموزش در اشکال مختلف از قبیل برگزاری وبینار، کارگاه، کلینیک مشاوره، مناظره، نشست‌های هم‌اندیشی، پنل متخصصان و... برنامه‌ریزی و اجرا خواهد کرد.