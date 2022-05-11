برگزاری هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت حضوری و مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور نیل به رسالت خود در طرح فعالیت های شاخص آموزشی و همچنین معرفی حوزه های نوین آموزشی به اعضای هیات علمی، دانشجویان و علاقمندان، هر ساله همزمان با برگزاری جشنواره آموزشی شهید مطهری و تقدیر از فرایندهای آموزشی برگزیده دانشگاهی، اقدام به برپایی هفته آموزش می کند.
در سالجاری با توجه به مقارن شدن سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز نکوداشت مقام معلم با عید سعید فطر، برنامه های هفته آموزش توسط دبیرخانه کنگره، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه تا ۴ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
مجموعه برنامه های هفته آموزش به صورت هیبرید مجازی و حضوری (به صورت محدود) اجرا می شود.
برنامه هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران
|روز
|برنامه
|شنبه ۳۱ اردیبهشت
|مراسم افتتاحیه هفته آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران
سخنرانی کلیدی: اخلاق در ارائه بازخورد
وبینار: نقش ذهن آگاهی و تمرکز در یادگیری
نشست بازاندیشی روند تدوین و بازنگری طرح دوره ها: آنچه گذشت و آنچه پیش رو داریم
|یکشنبه اول خرداد
|سخنرانی کلیدی: سرنخ های کلیدی در رهبری آموزشی
پنل بایدها و نبایدهای پژوهش در آموزش (مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه)
ندای شواهد: نشست های دانشگاهی آموزش مبتنی بر بهترین شواهد
کلینیک مشاوره آموزشی: جایگاه دانش پژوهی آموزشی در فرایند ارتقاء و امتیازات آن
|دوشنبه دوم خرداد
|نشست اختصاصی دفاتر توسعه آموزش دانشکده و بیمارستان ها با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
وبینار: معرفی مجلات برتر حوزه آموزش پزشکی
وبینار: طراحی برنامه درسی مبتنی بر توانمندی؛ الزامات بسترساز و تجربه ها
وبینار: کاربست فرهنگ و هنر در آموزش پزشکی
|سه شنبه سوم خرداد
|کارگاه آموزشی: نکات طلایی تدوین محتوا با یک نرم افزار آموزشی
مناظره: ارزیابی میزان یادگیری یا ارزیابی برای یادگیری؟
ژورنال کلاب: یک موضوع با روش OSCE
پنجمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش
|چهارشنبه ۴ خرداد
|وبینار: شایع ترین مشکلاتی که در طرح های توسعه ای اتفاق می افتد: از لنز داوران
مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاهی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامههای هفته آموزش دانشگاه را با توجه به نیاز گروههای مختلف اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان دفاتر توسعه آموزش در اشکال مختلف از قبیل برگزاری وبینار، کارگاه، کلینیک مشاوره، مناظره، نشستهای هماندیشی، پنل متخصصان و... برنامهریزی و اجرا خواهد کرد.
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