ایجاد دوره مجازی «انفورماتیک پرستاری» برای دانشجویان خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، پنجمین نشست جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

دکتر وحید ضیایی معاون آموزشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، کوریکولوم پیشنهادی دانشکده پرستاری و مامایی جهت راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد «انفورماتیک پرستاری» Nursing Informatics (به صورت کاملا مجازی و آنلاین) جهت متقاضیان بین الملل را مطرح کرد.

وی گفت: این دوره به صورت آنلاین برای دانشجویان غیرایرانی دارای مدرک مرتبط برگزار خواهد شد.

دکتر سهراب پور، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این خصوص گفت: این رشته بسیار مهم و در دنیا بسیار کاربرد دارد و باید از این فرصت مغتنم استفاده کرد.

پس از تبادل نظر اعضای جلسه کوریکولوم مذکور مصوب شد.

همچنین دکتر علیزاده مسئول واحد توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گزارشی از بازنگری صورت گرفته در سند جامع توانمند سازی اعضای هیات علمی ارائه کرد.

وی گفت: مطابق با الزامات وزارت بهداشت، در سند جامع توانمندسازی اعضای هیات علمی اصلاحاتی انجام شد و یکی از تغییرات ایجاد شده در سند مذکور که منجر به ارتقای استادیاری به دانشیاری می شود، شرکت در دوره مهارت های آموزشی پایه (دوره یادگار) است.

علیزاده افزود: دانشکده و گروه متولی برگزاری دوره کارشناسی ارشد مجازی «آموزش علوم پزشکی» و «یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی» ویژه اعضای هیات علمی در تعامل با معاونت آموزشی دانشگاه موظف به انجام و پیگیری امور مربوط به اعمال کمک هزینه تحصیلی است.

وی ادامه داد: از دیگر چالش ها می توان به دریافت کمک هزینه تحصیلی معادل ۲۵ درصد شهریه تعیین شده تا ۵ ترم تحصیلی اعضای هیات علمی دانشگاه که متقاضی تحصیل در دوره های مذکور هستند اشاره کرد، که در صورت طولانی شدن سنوات تحصیلی دانشجو بیش از حد نصاب تعیین شده، پرداخت هزینه مربوط به مابقی ترم های تحصیلی بر عهده دانشجو خواهد بود.

پس از بحث و تبادل نظر با کلیات سند موافقت شد.

دکتر محبوبه خباز مافی نژاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن ارائه گزارش از برنامه های هفته آموزش سال ۱۴۰۰ دانشگاه گفت: هرساله مطابق با هفته آموزش برنامه های مختلف برگزار می شود، امسال تعداد ۳۴۹۷ نفر در ۱۵ برنامه آموزشی که مجموعاً در ۳۱ ساعت ارائه شد، شرکت کردند.

وی ادامه داد: برنامه ها به اشکال مختلف به صورت وبینار، پنل، کلینیک مشاوره، برنامه راه استاد، نشست های تخصصی و همچنین رونمایی از سامانه توانا با هدف سامان دهی به کارگاه های توانمندسازی و چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری برگزار شد.

در انتهای جلسه نیز موارد آموزشی و دانشجویی مطرح و مصوب شد.