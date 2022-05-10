حجتالله علی عسگریان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جوی پایدار تا پایان هفته در سطح استان حاکم است، اظهار داشت: از روز چهارشنبه وزش باد و گردوخاک در بسیاری از مناطق استان پیش بینی میشود که شدت آن در مناطق شرقی و شمالی و مرکزی اصفهان انتظار میرود.
وی افزود: روز جمعه با وجود ناپایداریهای همرفتی در نیمه غربی استان به ویژه در شمال غرب اصفهان بارشهای رگباری و رعد وبرق پراکنده پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه ناپایداریها تا شنبه ۲۴ اردیبهشت ادامه دارد، گفت: دمای هوا در میانه هفته آینده کاهش محسوس خواهد داشت.
علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش دارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر میرسد.
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