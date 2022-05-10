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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۶:۵۰

هشدار هواشناسی اصفهان نسبت به ناپایداری‌های همرفتی در پایان هفته

هشدار هواشناسی اصفهان نسبت به ناپایداری‌های همرفتی در پایان هفته

اصفهان- کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به وقوع ناپایداری‌های همرفتی در نیمه غربی و باد و گردوخاک در نواحی شرقی و شمالی استان در روزهای پیش‌رو هشدار داد.

حجت‌الله علی عسگریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جوی پایدار تا پایان هفته در سطح استان حاکم است، اظهار داشت: از روز چهارشنبه وزش باد و گردوخاک در بسیاری از مناطق استان پیش بینی می‌شود که شدت آن در مناطق شرقی و شمالی و مرکزی اصفهان انتظار می‌رود.

وی افزود: روز جمعه با وجود ناپایداری‌های همرفتی در نیمه غربی استان به ویژه در شمال غرب اصفهان بارش‌های رگباری و رعد وبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه ناپایداری‌ها تا شنبه ۲۴ اردیبهشت ادامه دارد، گفت: دمای هوا در میانه هفته آینده کاهش محسوس خواهد داشت.

علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سانتیگراد افزایش دارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۸ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

کد مطلب 5486659

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