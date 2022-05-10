۲۰ کیلومتر از راه های روستایی پارس آباد آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین مرادی عصر سه شنبه در بازدید از محور اصلاندوز اظهار کرد: اداره راهداری شهرستان پارس آباد با هدف تسهیل در رفت و آمد حدود ۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی از جمله روستاهای هزارکندی، رحیم کندی، حاج حسن قهرمانلو، کچی قشلاقی علیا، وسطی و سفلی، بایندور-آقا قلی و ایمان قویی، مشهدی علی آسفالت شد.

وی بهسازی ۶ کیلومتر از راه‌های روستایی ابراهیم کندی، لوله دره، اروج کندی و ایستگاه رادیو مغان را با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته یادآور شد و گفت: در همین مدت ۵۳ میلیارد ریال برای احداث و تعریض پل عنبرلو و بهسازی جاده تازه کند هزینه شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پارس آباد بیان کرد: در جهت ارتقای ایمنی راه‌ها محورهای مواصلاتی این شهرستان با استفاده از ۷۰۰ تن آسفالت سرد و گرم در سال گذشته لکه گیری شده است و همچنین راه روستایی گوشلو- ایران آباد نیز با ۱۲ میلیارد ریال اعتبار روکش آسفالت شده است.

مرادی با اشاره به اینکه راهداران زحمتکش این شهرستان ۵ کیلومتر از راه گردشگری دور دریاچه مغان را با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در سال گذشته بهسازی و احداث کرده اند، تصریح کرد: در جهت کاهش تصادفات، روشنایی ۵۰۰ متر از سه راهی فرودگاه با ۴ میلیارد ریال هزینه تکمیل و راه اندازی شده است.

وی همچنین از انجام ۹۰۰ کیلومتر عملیات تسطیح، رگلاژ و حریم زنی در راه‌های روستایی، مرزی و محورهای پارس آباد-سربند، اصلاندوز- پارس آباد، بیله سوار و سربند-دیکداش در سال ۱۴۰۰ خبر داد و بیان کرد: پیچ‌های پالاز هاماری با ۳ میلیارد ریال اعتبار توسط راهداران پرتلاش این شهرستان ایمن سازی و همچنین علائم ایمنی و تابلو اطلاعاتی در این محور نصب شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان پارس آباد ایجاد راه دسترسی در پل تکچی، اصلاح و ایمن سازی دو نقطه حادثه ساز در پیچ‌های پالازهاماری و محور عربلو-حاجی عوض، تهیه و نصب ۳۴۰ شاخه گاردریل، نصب هزار و ۷۰۰ عدد علائم ایمنی، رنگ آمیزی ۱۷۰ مورد سرعت‌کاه و شستشوی ده هزار عدد تابلو علائم راه را از مهمترین اقدامات این شهرستان در سال گذشته برشمرد.

مرادی از جابه جایی بیش از ۴۰۰ هزار تن کالا توسط ۱۴ شرکت حمل و نقل بار در سال گذشته در شهرستان پارس آباد خبر داد و گفت: در مدت یاد شده بیش از ۱۲۵ هزار نفر مسافر توسط ۴۰ دستگاه اتوبوس و ۶۰ دستگاه سواری پلاک عمومی بین شهری از شهرستان پارس آباد جابه جا شده اند.