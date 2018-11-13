بازنگری در کیفیت آسفالت راه های روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی زاده در دهمین کنفرانس قیر و آسفالت با بیان اینکه این کنفرانس به محلی برای ارائه اقدامات جدید در زمینه افزایش کیفیت این محصول استراتژیک در پروژه های عمرانی تبدیل شده است، گفت: اتفاق مهمی که در سالهای اخیر رخ داده است کاهش حجم تولید و مصرف آسفالت از ۳۰ میلیون تن به ۱۲ میلیون تن است که اتفاق مهمی است.

شکرچی زاده با بیان اینکه دستیابی به راه ایمن و پایدار و سریع و متناسب با توسعه پایدار باید مبتنی بر برنامه ریزی و فعالیت علمی باشید، تصریح کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مدیریت علمی بر ساخت راه ها و همکاری با دستگاه های مرتبط با مصرف قیر و آسفالت را در دستور کار قرار داده است که تاکنون توانسته به خوبی در این زمینه اقداماتی را انجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به استفاده از نیروهای کارشناسی بخش خصوصی و دولتی برای افزایش کیفیت قیر و آسفالت تولیدی در کشور، یادآور شد:یکی دیگر از اقدامات مرکز تحقیقات در این زمینه استقرار آزمایشگاه های بررسی کیفی قیر آسفالت در کارخانه های کشور است که کنترل کیفیت محصول را برعهده داشته و افزایش کیفیت این دو محصول در ارتقاء کیفی راه ها نیز موثر خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در گذشته به حوزه راه روستایی توجه کمتری شده بود، اظهار داشت: یکی از مطالبات نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی در رأی اعتماد اخیر توجه به توسعه راه های روستایی بود. به همین منظور وزیر راه و شهرسازی جدید دستور داد تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخشنامه های مرتبط با راه روستایی را با شرایط فنی و اقتصادی کشور به روز کند.

وی افزود: وقتی راه روستایی مشخصات هندسی مناسبی ندارد ولی رویه آسفالت با کیفیت در آن استفاده می شود، رانندگان به افزایش سرعت در این راه ها ترغیب می شوند که متأسفانه شاهد افزایش تصادفات در راه های روستایی هستیم. این در حالی است که در فرانسه نیز تفاوت کیفیت راه روستایی با راه اصلی کاملاً مشهود است. به همین دلیل مرکز تحقیقات قرار است دستورالعمل های مربوطه در حوزه راه روستایی را طراحی و به روز کند.

به گفته شکرچی زاده در طول سالهای گذشته، انتظارات مردم در زمینه افزایش کیفیت رویه راه ها پاسخ داده نشده است و عموم مردم معتقدند راه های کشور از کیفیت بالایی برخوردار نیستند.