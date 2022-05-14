به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره؛ حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری طی حکمی الهه طه‌ئی را به عنوان مدیر جدید مرکز بین الملل سوره منصوب کرد.

در متن این حکم خطاب به الهه طه‌ئی آمده است:

«با عنایت به تجربه موثر و تسلط حرفه‌ای شما در پخش و توزیع بین‌الملل، شما به سمت مدیر مرکز بین‌الملل سوره منصوب می‌شوید.

اهم مسئولیت‌های شما در این سمت به شرح زیر است:

- تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف با هدف تبدیل شدن مرکز بین‌الملل به معتبرترین مجموعه پخش سینمایی بین‌المللی متناسب با استانداردهای داخلی و خارجی در آثار هنرهای تصویری انقلاب اسلامی

- حمایت و ترویج آثار سینمای ایران که همسو با فرهنگ ایرانی- اسلامی و با توجه به ارزش‌های مشتری‌مداری، نوآوری و استفاده از تجارب جهانی است.

- توسعه بازار و محصولات سازمان سینمایی سوره از طریق همکاری با واحدهای توزیعی و تولیدی سازمان، اخذ امتیاز پخش بین‌الملل آثار همراستای بیرونی و اولویت‌بندی بازارها بر حسب نوع تولیدات سازمان و سیاست‌های کلان حوزه هنری انقلاب اسلامی

- تقویت برند سوره در عرصه بین‌الملل از طریق ایجاد و بهبود کانال‌های ارتباطی، تهیه اخبار، حضور در رویدادها و بازارهای فیلم و برگزاری رویدادهای مرتبط در سطح کشور

- افزایش درآمد ارزی از طریق درآمدزایی از بازارها و جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی، تلویزیون‌ها، سامانه‌های ویدئویی برخط بین‌المللی، سامانه‌های خطوط هوایی خارجی و سایر مشتریان بین‌المللی.»

همچنین حمیدرضا جعفریان از زحمات و فعالیت‌های پرثمر مریم نقیبی مدیر پیشین مرکز بین الملل سوره تقدیر و تشکر کرد.