به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سید افضل مهری نژاد مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان فعال در حوزه معدن با بیان اینکه محصول این شرکت باعث صرفهجویی مواد منفجره تا ۲۵ درصد میشود، گفت: این محصول یک قطعه پلاستیکی با فرم خاص است که جنس آنتی استاتیکی دارد و باعث صرفهجویی ماده منفجره در معادن میشود.
«پاوردک» در ته چالهای انفجاری قرار میگیرد و انفجار را به سمت پایین هدایت میکند که باعث میشود قسمت تحتانی که نیاز به خردایش بیشتر دارد خرد شود.
این محصول در اکثر معادن مورد استفاده قرار میگیرد که باعث صرفهجویی مواد منفجره تا ۲۵ درصد، کاهش پرتاب و صدا و افزایش خردایش میشود، همچنین با استفاده از این محصول نیاز به حفاری اضافی نیست.
قیمت مواد منفجره بسیار زیاد هستند و تاکنون در حدود ۱۰۰ معدن در ایران و چند معدن در عراق و ترکیه از این محصول استفاده کردهاند.
دستگاه بیسیم شوک تیوپ نانل، دارای یک ریپیتر است که کارایی و عملکرد دستگاه را در داخل تونل و مناطق کوهستانی بسیار بالا برده و باعث عملکرد صد درصد دستگاهها و انفجار تیوپ شوک بر نانل میشود.
این کنترل از راه دور بیسیم باعث میشود انفجار با فاصله زیاد و بهصورت صحیح انجام شود، همچنین موارد خطا در آن بسیار پایین است. قیمت نمونه خارجی بسیار بالاتر از محصول داخلی است.
این محصول در دو مدل ۴ و ۸ کاناله ساخته شده و همچنین برای چاشنی الکتریکی تا ۱۰۰۰ چال را منفجر کند. تاکنون در حدود ۵۰۰ دستگاه تولید شده و صادراتی نیز به کشورهای مختلف داشته است.
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عملکرد مناسبی داشته، افزود: این مجموعه تاکنون حمایتهای خوبی از شرکتهای دانشبنیان کرده اما در برخی مواقع سلیقهای عمل کردن کارشناسها در روند دانشبنیان شدن یک محصول رخ میدهد.
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