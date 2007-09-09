همکاری ایران و روسیه در حوزه کتاب افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسلامی قائم مقام موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در زمینه حضور ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو گفت: ایران با داشتن پنج غرفه و نمایش بیش از 600 عنوان کتاب در زمینه های مذهبی، دینی، ایران شناسی، ادبیات و کودکان در این نمایشگاه شرکت کرده است.

اسلامی اضافه کرد: علاوه بر موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، انتشارات الهدی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و رایزنی فرهنگی ایران در مسکو نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

وی ادامه داد: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران که به نمایندگی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در این نمایشگاه شرکت کرده برنامه های زیادی برای حضور ناشران کشورهای مختلف در تهران انجام داده است.

دیدار با روسای نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو و سن پترزبورگ، معاون بین الملل نمایشگاه مسکو، رئیس کتابخانه های ادبیات مسکو و دیدار با بیش از 30 ناشر از کشورهای مختلف از جمله این برنامه ها بوده است.

وی درخصوص ملاقات انجام شده گفت: توافق اولیه با رئیس کتابخانه ملی مسکو در خصوص اهدای کتاب فارسی و روسی بین دو کشور و همچنین ایجاد بازارچه های کتاب در دو کشور به توافق اولیه رسیده که به زودی نهایی شده و به اجرا درخواهد آمد. همچنین با رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو با توجه به پروتکل امضا شده درخصوص جای ثابت به مدت 5 سال توافق شده و همچنین رئیس نمایشگاه کتاب مسکو قول داده شرایطی فراهم آید که ظرف مدت سه سال آینده ایران بتواند به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه حضور یابد. ضمن اینکه با رئیس نمایشگاه بین المللی کتاب سن پترزبورگ درباره تبادل غرفه رایگان بین دو کشور به توافق رسیده که به زودی در قالب توافقنامه به امضا دو طرف خواهد رسید.

قائم مقام موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در پایان درخصوص استقبال مردم از غرفه ایران گفت: استقبال زیادی از این غرفه ها شده است و پیش بینی می شود که ناشران روسیه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور فعال تری داشته باشند.

این نمایشگاه از 14 تا 20 شهریور در مسکو برگزار می شود.