مردم قاطعانه پشت سر دولت بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضاحیدرنیا در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه مقاومت امام حسین (ع) شهرستان کرج که در کانون جوانان شهید سبحانی سپاه کرج برگزار شد، با اشاره به فضای ایجاد شده در کشور در خصوص اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: این هم پروژه‌ای است که دولت شروع کرده و مردم باید قاطعانه پشت سردولت بیایند تا از این سربزنگاه نیز عبور کنیم و من مطمئن هستم و امید دارم اگر همه به کمک دولت بیایند و اگر همه کمک کنند از این بحران اولیه عبور می‌کنیم.

حیدرنیا با بیان اینکه دولت تمام توان خود را برای کاهش فشار از دوش مردم گذاشته ادامه داد: دولت مردمی وارد عمل شد واقدامات خوبی داشته و نگاه باید بلند مدت باشد ودر حالیکه یک فشاری بر سفره مردم می‌آید، دولت تمام توان خود را گذاشته تا این فشار را از روی دوش مردم و به خصوص طبقات محروم کم کند که دادن یارانه به جامعه و دهک‌ها یکی از برنامه‌ها است.

وی با اشاره به اینکه در اجرا و روند آن مشکلاتی وجود دارد که تمام مسؤولان در تلاش هستند این روند اصلاح شود، گفت: در اصل قضیه کسی شک و شبهه‌ای ندارد و در اجرای هدفمندی و نظام پرداخت یارانه‌ها هیچ کس از جمله دوست و دشمن نمی‌تواند آن را انکار کند ولی در شیوه‌ها ممکن است اختلاف سلیقه‌هایی باشد.

سردارحیدرنیا گفت: دولت می‌توانست اجرای این قانون را برای دو یا سه سال دیگر بگذرد بعد آن را شروع کند، ولی دولت قبول دارد که هر سالی که بگذرد سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود و دولت این سختی را در شرایط سخت خشکسالی، جنگ منطقه‌ای، تحریم‌های ظالمانه و جنگ روسیه و اوکراین و کرونا با اعتقاد راسخ قبول و شروع کرد.

سردار حیدرنیا بیان داشت: در این میان مسؤولان، وزرا و رئیس جمهور در بین مردم حضور یافتند و صحبت می‌کنند و به میان بازار می‌روند و این رئیس جمهور فرق می‌کند با رئیس جمهوری که از پشت شیشه‌ها و اتاق‌ها صحبت‌هایی می‌کند که خون مردم را به جوش می‌آورد در حالیکه این رئیس جمهور در بین مردم است و پای کار است.

فرمانده سپاه البرز اضافه کرد: مشکلات این طرح در مقابل با عظمت طرح قابل مقایسه نیست؛ طرح بزرگی است که تمام دولت و حاکمیت پشت آن آمده اند و باید کمک کنیم تا طرح به خوبی پیش برود و می‌طلبد تمام نخبگان، مسؤولان، اصحاب رسانه، بسیجیان، آحاد مردم و تولید کنندگان همه کنار دولت قرار گیرند تا این مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی محتواهایی بر علیه این برنامه می‌بینیم و دشمن هر چه در توان داشته به کار گرفته تا ذهن و فکر و اندیشه و روان جامعه را مغشوش کند، گفت: مقام معظم رهبری دائم بر جهاد تبیین تاکید دارند که یکی از زمان‌های اجرای این جهاد واقعی این روزها می‌باشد.

سردار حیدرنیا ادامه داد: در فضای مجازی حوادثی را از چند سال گذشته بارگذاری می‌کند که فروشگاه‌ها را غارت می‌کنند که رسانه‌های معاند هم آن را بازتاب می‌دهند و مردم هم آن را دست به دست می‌کنند ولی باید بدانید وقتی دشمن بر روی این طرح متمرکز می‌شود حتماً طرح خوبی است و وقتی دشمن تلاش می‌کند که این طرح با شکست مواجه شود آشکارتر از آن نیست که این طرح حتماً خوب است.

وی افزود: اینکه دشمن مقاومت و سیاه نمایی می‌کند به واسطه این است که طرح خوبی است که باید برای به سرانجام رسیدن آن همه کمک کنیم.

فرمانده سپاه استان البرز گفت: به عنوان سربازان واقعی رهبر بر خود تکلیف می‌دانیم از دولت حمایت کرده و کمک کنیم و بسیج هم ثابت کرده که هر کجا مشکلی باشد و گره‌ای به ظاهر ناگشودنی باشد وارد می‌شود و آن مشکل را به نحو احسن حل می‌کند که نمونه آن مشکل همه گیری ویروس منحوس کرونا است.

وی افزود: دشمنان باید بدانند که جریان حزب اللهی و انقلابی جریان بزرگی است که هر کجا نیاز باشد وارد صحنه می‌شود و گره گشایی از کار مردم می‌کند.

سردار حیدرنیا در ادامه در خصوص تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) کرج گفت: البرز استانی بزرگ و پرظرفیت است و استان ظرفیت‌های بالقوه وناشناخته ای است که بسیار زیاد است و باید هنر کنیم این ظرفیت‌ها را به فعلیت برسانیم.

وی با بیان اینکه البرز مردم و بسیجیان و خیران و صنعتگران خوبی دارد که از برکات این استان است که باید تلاش کنیم ظرفیت‌ها به فعلیت برسد و مشکلات مردم حل شود.

سردارحیدرنیا با بیان اینکه سرهنگ پاسدار زنجانی مسلط به مأموریت‌های بسیج بود و در هر عرصه‌ای که نیاز بود به خوبی وارد می‌شد و یکی از فرماندهان موفق استان بود، گفت: ناحیه امام حسین (ع) آینه سپاه استان است و نگاه ویژه ای به آن داریم و برادر بزرگ سایر نواحی است و خیلی از جاها از ظرفیت این ناحیه در استان استفاده می‌کنیم.

وی یکی از اقدامات مؤثر این ناحیه را در مقابله با ویروس کرونا و واکسیناسیون و راه اندازی پایگاه‌های واکسیناسیون و رزمایش کمک‌های مومنانه دانست که کارنامه موفقی دارد.

فرمانده سپاه استان البرز با بیان اینکه این جابه جایی ها طبیعی است و باید از ظرفیت سرهنگ زنجانی در جایی دیگر استفاده کنیم، گفت: سرهنگ زنجانی قرار است از این پس به عنوان معاون عملیات استان مشغول به کار شوند.

وی افزود: برای فرماندهی سپاه ناحیه امام حسین (ع) نیز از ظرفیت‌های درونی استان بهره می‌گیریم که سرهنگ رشید کبودوندی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در سپاه در این حوزه انجام وظیفه خواهند کرد.

وی تصریح کرد: سپاه امام حسین (ع) که مزین به نام آقا عبدالله الحسین (ع) است آینه تمام قد سپاه استان است که باید گفت ناحیه کرج بود که سپاه استان تشکیل شد و نگاه ویژه به این ناحیه است و بسیاری از پیشکسوتان سپاه استان روزی در این ناحیه بودند.

سردارحیدرنیا به فرمانده جدید سپاه ناحیه امام حسین (ع) کرج، تاکید کرد: نگاه ویژه به سمت تقویت صف است و در حالیکه حوزه‌ها و پایگاه‌های خوبی در این ناحیه وجود دارد، نگاه، نگاه تقویت صف است و استفاده از تمام ظرفیت‌های در اختیار و غیر اختیار است و تعامل هماهنگی با شورای تأمین و شورای اداری شهرستان و دیگر سازمان‌ها است.

وی یکی از طرح‌های جدی در این ناحیه را پیگیری طرح محله اسلامی با قدرت و قوت دانست و گفت: چتر بسیج فرای از اینها است ضمن اینکه باید نگاهی ویژه به خانواده شهدا، پیشکسوتان و بسیحیان باشد و تعامل با سپاه استان برای پیشبرد مأموریت‌ها باشد.

آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه امام حسین (ع) کرج با حضور بسیجیان، جهادگران، اصناف، خانواده شهدا و مسؤولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

پس از این آئین فرماندهان و مسؤولان با حضور در کنار گلزار شهدای گمنام، با این شهدا تجدید عهد و میثاق کردند