خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : این مجموعه شامل مقالاتی است که در نخستین همایش بزرگداشت مولانا تحت عنوان عرفان مولانا در دی ماه هشتاد و پنج در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شده است.

پنج دفتر دیگر که دستاورد همایشهای دیگری در دانشگاههای فردوسی مشهد، شیراز، کرمان، شهید بهشتی و اصفهان با موضوعات دیگر است آماده چاپ است و قرار است شش دفتر دیگر مولانا پژوهی نیز با برگزاری همایشهای دیگر تا برگزاری کنگره بین المللی مولانا در آبان ماه هشتاد و شش فراهم آید.

کتاب حاضر شامل مقالات ذیل است که عناوین آن عبارتند از : مولانا و عشق، غلامرضا اعوانی؛ کلامی چند درباره ما و مولانا، شهرام پازوکی؛ مثنوی معنوی از نگاهی دیگر، سید علی محمد سجادی؛ بررسی یک بیت از مثنوی معنوی، قاسم کاکایی؛ مولانا و عرفان زبان، محمد یوسف نیری؛ زبان عرفانی نزد مولانا، بهمن نامور مطلق؛ دش و قش یا قش و دش، توفیق سبحانی؛ نیکلسون و خدمات او به شناخت او به مکتب عرفانی مولانا، حسن لاهوتی؛ صورت بی صورتی، مهدی محبتی؛ ادراک دینی در ذرات هستی، مریم مشرف و حسن حیدرزاده؛ سیره و شخصیت حضرت محمد (ص)، الکساندر واسیلینف.

دکتر اعوانی در بخشی از مقدمه این کتاب آورده است : این قلم را پروای آن نیست که درباره خداوندگار سخن و فرمانروای ملک عشق و عرفان و نی نواز اسرار و دقایق الهی، مولانا جلال الدین چیزی بنگارد. زیرا به تعبیر او سینه به پهنای فلک می خواهد. چیزی را که خاص و عام در آن « اتفاق نظر دارند این است که حضرت مولانا شاید بهترین کسی است که نه تنها در زبان فارسی بلکه در همه زبانها توانسته است رموز عرفان و اسرار ولایت و دقایق معرفت و مراتب سلوک الی الله و لطایف و عبارات و اشارات معنوی را به بهترین زبان که همان زبان شعر پارسی باشد بسراید و این لطف و عنایت الهی به بهترین امتها، که امت محمدی باشد و از میان این امت به ایرانیان فارسی زبان ارزانی شده است و شایسته است که فارسی زبانان در سراسر گیتی این نعمت خدادادی را مانند گنجینه های دیگری که خداوند نصیب آنان کرده است پاس بدارند و این پیام الهی را بیان و تعبیری راستین از وحی مبین الهی و کتاب مجید قرآن است به گوش جان بشنوند و آن را به نسل کنونی نسلهای آینده منتقل کنند.