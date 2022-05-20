مدافعان سلامت افتخار مبارزه با کرونا را به ارث گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی پیش از ظهر جمعه در دیدار با خانواده شهید مدافع سلامت ولی نژاد اسد اظهار کرد: اگر امروز آزادانه در کشور مردم می‌توانند به سفر بروند و دانش آموزان در مدارس به صورت حضوری، حاضر شوند را مدیون تلاش کادر سلامت هستیم که یک لحظه استراحت نداشتند به طوری که بعضی از همکاران شهید شدند، برخی مجروح شدند و برخی کرونا را با خود به منازلشان بردند و باعث ابتلای عزیزانشان شدند منتهی از تلاش دست نکشیدند.

وزیر بهداشت در دیدار با خانواده شهید مدافع سلامت ولی نژاد اسد ضمن تقدیر از شهید سلامت گفت: خدا را شاکریم که سعادت نصیب ما شد که از نزدیک با خانواده شهید مدافع سلماس آشنا شویم.

عین اللهی با بیان اینکه شهدا مدافع سلامت باعث شدند که به چنین افتخاراتی دست یابیم، افزود: رئیس جمهور سلام مخصوص برای خانواده شهید داشتند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه از روح شهدا کمک می‌خواهیم که مشکلات مردم را هرچه سریع‌تر حل نموده وراه آنها را ادامه دهیم، اضافه کرد: خود مردم وارد صحنه شدند و واکسیناسیون انجام شد.

عین اللهی تاکید کرد: بر اینکه پوشش واکسن در ایران بالا رفت و این افتخار را مدیون مردم کشور هستیم.