لاوروف: نمی توان پذیرفت که آفریقا حوزه نفوذ انحصاری اروپا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با «عبدالله دیوب» همتای مالیایی خود در مسکو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است همکاری روسیه با این کشور آفریقایی بر روابط آن با فرانسه تأثیر بگذارد، گفت: شاهد تلاش فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برای تحمیل هژمونی خود بر این یا آن منطقه در جهان هستیم اما این تلاش‌ها مورد پسند ما نیست.

لاوروف توضیح داد: اتحادیه اروپا سال‌هاست که با توسعه روابط مسکو با صربستان، بوسنی و هرزگوین و دیگر کشورهای حوزه غربی بالکان مخالفت کرده است.

وی فاش کرد: «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه سابق فرانسه و «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سال گذشته در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نگرانی خود را درباره توسعه روابط مسکو با آفریقا به ویژه کشور مالی ابراز داشتند.

لاوروف با بیان اینکه بورل و لودریان موضع خود را مبنی بر اینکه آفریقا «منطقه مسئولیت، نفوذ و منافع اتحادیه اروپا است» توجیه کردند، خاطرنشان ساخت: البته من نمی‌توانم چنین استدلال‌هایی را بپذیرم، زیرا توجیهات منعکس کننده استعمار نوین است.

وزیر خارجه روسیه تصریح کرد: پژواک این گذشته استعماری امروز هم احساس می‌شود، به ویژه با توجه به مرزهایی که آنها بدون در نظر گرفتن هیچ عامل دیگری غیر از رویکردهای استعماری خود ترسیم کرده‌اند و اکنون دوستان آفریقایی ما با مشکلات ناشی از آن رو به رو هستند.

لاوروف در پایان این نشست خبری خاطرنشان کرد که در آن جلسات به همکاران اروپایی یادآور شد که خودشان بدون تردید راهبردهای مختلفی را در مورد مناطق اطراف روسیه تدوین و به کشورهای منطقه تحمیل می‌کنند. البته این صرف نظر از میزان مداخله اروپا در اوکراین از زمان استقلال این کشور در اوایل دهه ۹۰ قرن گذشته تا کنون است.